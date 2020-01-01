توخيل يعلق على شائعات ميسي وباريس سان جيرمان

نيمار أشعل الأجواء بتصريحاته

علق مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل على الشائعات التي ربطت ناديه بالتعاقد مع نجم وقائد برشلونة ليونيل ميسي في الفترة المقبلة.

واشتعل الحديث حول إمكانية ضم النادي الفرنسي للنجم الأرجنتيني بعد تصريحات لاعبه نيمار برغبته بمزاملة ميسي من جديد.

وقال مدرب بي إس جي توماس توخيل بالمؤتمر الصحفي عقب لقاء مونبلييه: "لم أتحدث مع نيمار بخصوص الأمر صراحة، سمعت عن الأمر قبل خمس دقائق فقط.

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وأكمل: "لا يمكنني الحديث عن تلك الأمور لأنني أحترم برشلونة وميسي كثيراً".

وختم: "أنا مدرب لباريس سان جيرمان ولا يصح أن أتحدث في تلك الأمور".

المدير الرياضي لبي إس جي ليوناردو هو الآخر رفض الدخول في موضوع ميسي أو التعليق عليه بعد السؤال بخصوصه مساء السبت.

يذكر أن بي إس جي قد انتصر مساء السبت على مونبلييه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الدوري المحلي، وسجل نجمه كيليان مبابي هدفه رقم 100 بقميص النادي.