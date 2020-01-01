ليوناردو: ميسي إلى باريس سان جيرمان؟ حديث نيمار لا يعني شيئًا

المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يرد على تصريحات نيمار بشأن ميسي

قلل المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو من شأن التكهنات التي تربط نادي العاصمة الفرنسية بخطوة التعاقد مع ليونيل ميسي.

يخضع مستقبل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لتدقيق شديد حيث يبدو أنه من المحتمل أن يرحل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

ميسي في السنة الأخيرة من عقده مع برشلونة، وبعد أن أعرب عن رغبته في الرحيل في وقت سابق من هذا العام، يبدو أن صفقة جديدة غير محتملة تلوح في الأفق.

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ومنذ أيما قال نيمار إنه يتمنى اللعب مع ميسي من جديد مما ربط النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحول ذلك قال ليوناردو المدير الرياضي للفريق الباريسي: "لا هذا ليس مرتبطًا بما نفكر فيه، كما تعلم، من الطبيعي أن يقول نيمار ذلك لصحفي أرجنتيني يتحدث عن ميسي"

وأضاف: "علينا أن نحافظ على احترام الآخرين كما نحب أن يحدث معنا من قبلهم، إنه لاعب في صفوف برشلونة وعندما يتحدث شخص ما عن لاعبينا بالتأكيد لن نكون سعداء"

وتابع: "لذلك نحن لا نتحدث عن لاعبي الآخرين، الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في فترة الانتقالات واللاعبين الذين نريد التعاقد معهم خلالها"

وحول مبابي قال: "مبابي؟ كانوا يتحدثون، نريد أن نناقش بعض الأمور وهو أيضًا يريد أن يناقش، الآن هو الوقت المناسب للتوصل إلى فكرة أوضح عن مستقبله مما كان عليه الوضع في الأوقات الماضية"

وأكد: "الأمرو الداخلية بخير، لقد اتخذنا خطوات إلى الأمام مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 أو 15 يومًا وسنواصل ذلك في الفترة المقبلة"

واختتم تصريحاته قائلًا: "نحن سعداء جدًا بالفريق الذي نمتلكه في الوقت الحالي، نفكر في موسمنا ونهاية الجزء الأول من الموسم الذي كان معقدًا للغاية"

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وسبق ولعب الثنائي ميسي ونيمار معاً في صفوف برشلونة قبل رحيل الأخير في 2017، وارتبط الأرجنتيني بالرحيل عن برشلونة الصيف المقبل بعد طلبه الأمر الميركاتو الماضي.