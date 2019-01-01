شكوك حول مشاركة مبابي أمام ليل

إصابة مبابي قد تحرمه من هذه المواجهة

ذكرت عدة مصادر فرنسية أن مشاركة مهاجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي في مباراة الجمعة أمام ليل ما زالت مهددة.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة بداية هذا الموسم ثم عاد منها للمشاركة مع باريس سان جيرمان من جديد، ثم تعرض لإصابة أخرى أبعدته خلال الفترة الأخيرة.

وبعدما ذكرت التقارير الطبية أنه سيكون جاهزًا بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ظهرت شكوك أخرى حول جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة.

وحسب لو باريزيان فإن مبابي لم يشارك اليوم الأربعاء في الحصة التدريبية قبل الأخيرة للاعبي نادي العاصمة الفرنسية بسبب شعوره ببعض الانزعاجات.

وحول ذلك، ذكرت الصحيفة أن غياب المهاجم الشاب عن الحصة التدريبية التي تسبق المباراة بـ 48 ساعة فقط يقلل من احتماليات مشاركته فيها.

وكان باريس سان جيرمان قد عانى كثيرًا من غياب عدد من أهم نجومه خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة، وأبرزهم نيمار ومبابي وكافاني.

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يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي في الوقت الحالي، كما يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا.