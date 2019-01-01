نيمار يكشف مدى جاهزيته لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

البرازيلي نيمار دا سيلفا يكشف عن موقفه من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن جاهزيته التامة لمواجهة ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا على هامش حضور اللاعب لمباراة كأس ديفيز في التنس بين رافاييل نادال وكارين خاشانوف والتي أقيمت اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال نيمار في تصريحات موجزة للغاية: "أنا جاهز بشكل تام ومثالي لمواجهة ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا".

تقارير| أبيدال لم يقل الحقيقة.. برشلونة لن يضم نيمار أو يجدد لميسي

وحقق نادال المصنف الأول على العالم الفوز في مباراة اليوم على نظيره الروسي بمجموعتين نظيفتين ليعيد أمال التتويج للفريق الإسباني بالبطولة عقب خسارة باوتيستا من روبليف مساء أمس الثلاثاء.

وكان نيمار قد غاب عن المشاركة مع باريس سان جيرمان منذ أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب مؤخرًا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره ريال مدريد يوم الثلاثاء القادم ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة المجموعة برصيد ١٢ نقطة بينما يأتي ريال مدريد ثانيًا برصيد سبع نقاط فقط.