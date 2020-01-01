من هم أفضل اللاعبين الشباب في فيفا 21؟

إذا كنت ترغب في بناء فريق قوي من الشباب في النسخة الجديدة من فيفا عليك، لا تقلق جول ييجب على سؤالك من هم أفضل اللاعبين الشباب في فيفا 21؟

يعد كيليان مبابي هو ألمع نجم شاب في كرة القدم في الوقت الحالي ويبدو أن EA Sports تتبنى وجهة النظر هذه بالنظر إلى تقييمات فيفا 21.

قبل إصدار أحدث لعبة لها، كشفت إلكترونيك آرتس عن تقييمات أفضل لاعبي العالم تحت 21 عامًا في الوقت الحالي وكان الأفضل هو مبابي بتقييم وصل إلى 90.

فاز معجزة باريس سان جيرمان بكأس العالم 2018 مع فرنسا، وساعد في وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام.

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يتواجد في قائمة أفضل اللاعبين الشباب في فيفا 21 أيضًا ظهير ليفربول ترينت ألكسندر-آرنولد، ومهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو بتقييمات إجمالية قدرها 87، كلاهما يلعب لمنتخب إنجلترا على المستوى الدولي ولفتا الأنظار بقوة في الموسمين الماضيين، خاصةً مهاجم دورتموند الذي كان مطلوبًا بقوة في مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات.

النجم الشاب الجديد لتشيلسي كاي هافيرتس من بين أفضل الشباب بتقييم إجمالي قدره 85 يضاهيه مدافع يوفنتوس ماتايس دي ليخت وحارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما.

بوروسيا دورتموند والبلوز وريال مدريد هي الأندية الأفضل تمثيلاً عندما يتعلق الأمر بلاعبين موهوبين تحت 21 عامًا حيث يضم كل فريق ثلاثة لاعبين في قائمة الأفضل في فيفا 21.

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ومن المثير للاهتمام، أنه لم يتم تسجيل أي أسماء لبرشلونة مع عدم إدراج أنسو فاتي البالغ من العمر 17 عامًا على الرغم من الأداء الرائع الذي يقدمه مع الكتلان.

أفضل اللاعبين الشباب في فيفا 21