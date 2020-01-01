من هم أفضل اللاعبين الشباب في فيفا 21؟
يعد كيليان مبابي هو ألمع نجم شاب في كرة القدم في الوقت الحالي ويبدو أن EA Sports تتبنى وجهة النظر هذه بالنظر إلى تقييمات فيفا 21.
قبل إصدار أحدث لعبة لها، كشفت إلكترونيك آرتس عن تقييمات أفضل لاعبي العالم تحت 21 عامًا في الوقت الحالي وكان الأفضل هو مبابي بتقييم وصل إلى 90.
فاز معجزة باريس سان جيرمان بكأس العالم 2018 مع فرنسا، وساعد في وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام.
يتواجد في قائمة أفضل اللاعبين الشباب في فيفا 21 أيضًا ظهير ليفربول ترينت ألكسندر-آرنولد، ومهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو بتقييمات إجمالية قدرها 87، كلاهما يلعب لمنتخب إنجلترا على المستوى الدولي ولفتا الأنظار بقوة في الموسمين الماضيين، خاصةً مهاجم دورتموند الذي كان مطلوبًا بقوة في مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات.
النجم الشاب الجديد لتشيلسي كاي هافيرتس من بين أفضل الشباب بتقييم إجمالي قدره 85 يضاهيه مدافع يوفنتوس ماتايس دي ليخت وحارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما.
بوروسيا دورتموند والبلوز وريال مدريد هي الأندية الأفضل تمثيلاً عندما يتعلق الأمر بلاعبين موهوبين تحت 21 عامًا حيث يضم كل فريق ثلاثة لاعبين في قائمة الأفضل في فيفا 21.
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ومن المثير للاهتمام، أنه لم يتم تسجيل أي أسماء لبرشلونة مع عدم إدراج أنسو فاتي البالغ من العمر 17 عامًا على الرغم من الأداء الرائع الذي يقدمه مع الكتلان.
أفضل اللاعبين الشباب في فيفا 21
|اللاعب
|الفريق
|التقييم
|المركز
|كيليان مبابي
|باريس سان جيرمان
|90
|مهاجم "ST"
|ترينت أليكساندر آرنولد
|ليفربول
|87
|ظهير أيمن "RB"
|جادون سانشو
|بوروسيا دورتموند
|87
|طرف أيمن "RM"
|ماتايس دي ليخت
|يوفنتوس
|85
|مدافع "CB"
|كاي هافيرتس
|تشيلسي
|85
|صانع ألعاب "CAM"
|جيانلويجي دوناروما
|ميلان
|85
|حارس مرمى "GK"
|إرلينج هالاند
|بوروسيا دورتموند
|84
|مهاجم "ST"
|مارتن أوديجارد
|ريال مدريد
|83
|صانع ألعاب "CAM"
|أشرف حكيمي
|إنتر
|83
|طرف أيمن "RM"
|ألفونسو دافيس
|بايرن ميونخ
|81
|ظهير أيسر "LB"
|جواو فليكس
|أتلتيكو مدريد
|81
|مهاجم وهمي "CF"
|كريستيان بوليسيتش
|تشيلسي
|81
|جناح أيسر "LW"
|موسى ديابي
|باير ليفركوزن
|81
|طرف أيسر "LM"
|فيران توريس
|مانشستر سيتي
|81
|طرف أيمن "RM"
|فينيسيوس جونيور
|ريال مدريد
|80
|جناح أيسر "LW"
|ماسون ماونت
|تشيلسي
|80
|صانع ألعاب "CAM"
|دايوت أوباميكانو
|لايبزيج
|79
|مدافع "CB"
|رودريجو
|ريال مدريد
|79
|جناح أيمن "RW"
|جوليس كوندي
|إشبيلية
|79
|مدافع "CB"
|دان أكسيل زاجادو
|بوروسيا دورتموند
|79
|مدافع "CB"
|فيل فودين
|مانشستر سيتي
|79
|صانع ألعاب "CAM"
|فيكتور أوسيمين
|نابولي
|79
|مهاجم "ST"
|أليكساندر إيزاك
|ريال سوسييداد
|79
|مهاجم "ST"
|باباكار كامارا
|مارسيليا
|79
|لاعب وسط "CDM"
|ديكلان رايس
|وست هام
|79
|لاعب وسط "CDM"