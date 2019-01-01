مودريتش: هدف راموس في لشبونة غير تاريخ كرة القدم

لوكا مودريتش نجم وسط ملعب ريال مدريد يتحدث عن هدف زميله سيرخيو راموس في شباك أتلتيكو مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا ٢٠١٤.

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ملعب ريال مدريد أن هدف سيرخيو راموس في شباك أتلتيكو مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٤ غير الكثير من تاريخ كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن الفريق تغيرت طريقة تفكيره من بعد ذلك الهدف بشكل تام.

وقال مودريتش: "من الصعب للغاية أن نضع الافتراضات لكن ربما يكون ذلك الهدف الذي سجله راموس في لشبونة قد غير تاريخ كرة القدم في أوروبا بعض الشيء".

وأضاف: "ريال مدريد كان قد حقق اللقب عدة مرات من قبل لكنه ظل ١٢ عامًا دون البطولة وهذا الهدف غير كل شيء، جعلنا أكثر قوة في أوروبا".

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وأكمل: "المشكلة كانت نفسية في الأساس فالفريق وصل لنصف النهائي ثلاث مرات ولم ينجح، وبمجرد وصولنا للنهائي وتسجيل ذلك الهدف كل شيء تغير وأصبحنا نملك شخصية أقوى".

وأردف عن زميله جاريث بيل: "هو خجول مثلي وبعض الأحيان لا يتحدث كثيرًا لكنه تأقلم مع الفريق بشكل جيد ويستمتع باللعب مع الفريق لكن كل شخص يتمتع بطريقته الخاصة".

جدير بالذكر أن مودريتش كان قد حقق الكرة الذهبية وجائزة الأفضل الخاصة بالاتحاد الدولي في الموسم الماضي بعدما قاد ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا الثالث على التوالي ووصل لنهائي كأس العالم مع منتخب كرواتيا.