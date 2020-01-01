تقارير .. حكم فرنسي يدير ديربي الرياض بين الهلال والنصر

ديربي الرياض يطل بإثارته على الأجواء

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن الحكم المرشح لإدارة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقام المباراة بين الهلال والنصر ضمن الجولة الـ23 من منافسات الدوري السعودي، عقب استئنافه بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا.

فيروس كورونا ضرب جميع أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري، وتسبب في توقف الكثير من الأنشطة الرياضية خلال الفترة الأخيرة.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الفرنسي بينوا باستيان هو المرشح الأول لإدارة لقاء النصر والهلال.

وأشارت التقارير إلى أن الدولي جيرمي بيرنارد سيكون المكلف بإدارة تقنية الفيديو أثناء اللقاء، حيث تعد هي أبرز مباراة في الجولة المقبلة.

ويسعى الهلال لتوسيع الفارق مع النصر ليصل إلى 9 نقاط في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، على عكس النصر الذي يرغب في تقليل الفارق من أجل المنافسة على اللقب والحفاظ عليه.