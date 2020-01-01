تقارير .. الأهلي يجهز عروضًا للتخلص من ماركو مارين

الأهلي يمتلك عروضًا لرحيل مارين، أحدهم من الدوري السعودي.

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، تجهز حاليًا بعض العروض للاعب الألماني ماركو مارين، من أجل تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاولت إدارة الأهلي التخلص من مارين سواء بتسويقه أو بفسخ التعاقد، إلا وأن المحاولات لم تنجح، ليستمر اللاعب الألماني مع الفريق.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة النادي الأهلي قامت بتجهيز أكثر من عرض، أحدهم من فريق يلعب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، من أجل رحيل مارين.

إدارة الأهلي تريد التخلص من مارين، حيث يتواجد في قائمة الفريق 7 لاعبين أجانب، بالإضافة إلى البوسني إلفيس ساريتش، الذي سيعود لقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ساريتش كان يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث تم رفع اسمه من القائمة، وضم الغاني صامويل أوسو من نادي الفيحاء لمدة 3 أشهر على سبيل الإعارة.

أوسو تألق مع الأهلي خلال الفترة الماضية، وتريد إدارة الأهلي الإبقاء على خدماته وعدم التخلي عنه، وهو الأمر الذي دفعهم للتفكير في تسويق ماركو مارين.