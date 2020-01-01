تفوق سعودي كاسح – تاريخ المواجهات السعودية الإماراتية

الأندية السعودية تتفوقع على الإماراتية في تاريخ المواجهات بينهم.

مواجهتين سعودية إماراتية في غاية القوة، بافتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ستجمع بين الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي، والثانية بين التعاون السعودي والشارقة الإماراتي.

الوحدة الإماراتي يستضيف الأهلي السعودي على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، بينما سيحل التعاون ضيفًا على الشارقة، بالمجموعة الرابعة.

ودائمًا ما تُعرف المواجهات السعودية الإماراتية بالقوة والإثارة، خاصة في ظل ارتفاع مستوى المنافسة في البلدين الشقيقين خلال الموسم الحالي.

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ونستعرض خلال السطور التالية، تاريخ المواجهات السعودية الإماراتية، في بطولة دوري أبطال آسيا.

عدد المواجهات

جمعت بين الأندية السعودية الإماراتية 97 مباراة، دون احتساب مباراتين لفريق الشارقة الإماراتي، الذي انسحب من نسخة 2009، وتم إلغاء نتائجه، حيث خسر مباراتيه أمام الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثانية بخماسية نظيفة.

تفوق سعودي

تتفوق الأندية السعودية في المواجهات الإماراتية، حيث نجحت في تحقيق 45 انتصارًا، من أصل 97 مواجهة جمعت بينهم، دون احتساب انتصاري الشباب على الشارقة في موسم 2009.

الانتصارات الإماراتية

لم تنجح الأندية الإماراتية في تحقيق الفوز على نظيرتها السعودية، سوى في 22 مباراة، أي أقل من نصف الانتصارات السعودية عليها.

وانتهت 30 مباراة بالتعادل بين الأندية السعودية والإماراتية.

مواجهات لا تُنسى

هناك بعض المواجهات السعودية الإماراتية التي لن ينساها أحد، أبرزها كانت بين الاتحاد والعين في إياب نهائي 2005، التي انتهت لصالح الفريق السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الهلال أمام العين في نصف نهائي 2014، فاز فيها الهلال بثلاثة أهداف دون رد، بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

الأهلي نجح في إقصاء الجزيرة في أبو ظبي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في نسخة 2008.

العين انتصر على الاتحاد في مباراتي الذهاب والإياب بربع نهائي نسخة 2014، كما أقصى فريق أهلي دبي نظيره الهلال في نصف نهائي نسخة 2015.