التعاون يفتتح مشواره الآسيوي أمام الشارقة بـ10 غيابات

التعاون سيحل ضيفًا على الشارقة الإماراتي

يدخل فريق نادي التعاون السعودي، أولى مبارياته في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا، وهو يعاني من غياب 10 لاعبين، وذلك لأسباب مختلفة، قبل مواجهة الشارقة الإماراتي.

التعاون يستعد لمواجهة الشارقة الإماراتي، مساء الثلاثاء، بالجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قيد الثلاثي سميحان النابت ومالك عبد المنعم، وذعار العتيبي، في كشوفاته، بسبب رفع الأسماء الأولية من دون تواجدهم.

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ولن يشارك حسين شعبان رفقة التعاون أمام الشارقة الإماراتي، بسبب إيقافه مباراة، أما عن الغيابات الأخرى جاءت بسبب الإصابات.

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ويفقد التعاون 6 لاعبين بسبب الإصابات وهم: "الكاميروني ليندر تاوامبا، وحسن كادش وربيع سفياني، وإبراهيم الزبيدي، وإبراهيم العتيبي، وريان الموسى".

ويسعى التعاون للعودة إلى المملكة العربية السعودية، بنتيجة إيجابية، بعد المواجهة التي ستجمع بينه وبين الشارقة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.