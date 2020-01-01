تشيلسي يسعى للحصول على لاعب باريس سان جيرمان الشاب

ممثل تشيلسي وصل إلى فرنسا للتفاوض مع اللاعب

علمت مصادر مقربة من موقع جول، أن تشيلسي دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع الشاب كايس رويز أتيل.

وأرسلت إدارة تشيلسي، المستشار الفني كلود ماكيللي للقاء ممثل اللاعب وإدارة الفريق الباريسي.

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ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن إدارة تشيلسي تأخذ الصفقة على محمل الجد، وتسعى لإنهائها في أسرع وقت.

سياسة الفريق اللندني هذه الفترة تحت قيادة لامبارد، تعتمد بنسبة كبيرة على اللاعبين الشباب، مما يسهل التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 19 عاماً.

رويز أتيل، كان لاعباً في أكاديمية برشلونة ولكنه غادر الفريق الكتالوني في 2015 لخوض تجربة جديدة في حديقة الأمراء.

اللاعب الشاب، بسبب كتيبة النجوم في الفريق الأول، لم يحصل على فرصة للمشاركة مع باريس حتى الآن مما يجعله يفكر في عرض تشيلسي، لارتفاع نسب مشاركته مع الفريق الأول.

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جدير بالذكر أن اللاعب المغربي الأصل، يشغل مركز وسط الميدان، وشارك مع فريقه في دوري أبطال أوروبا في 11 مباراة صنع خلالها هدفاً وحيداً.