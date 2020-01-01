إنتر يرفع عرضه لإريكسن وجيرو يضحي بمستحقاته من أجل كونتي

مفاوضات مكثفة من النيراتزوري لتدعيم الصفوف في يناير

كشفت تقارير عن آخر تطورات مفاوضات إنتر مع الثنائي الإنجليزي توتنهام وتشيلسي بخصوص التعاقد مع كريستيان إريكسن وأوليفييه جيرو خلال يناير.

وتواجد بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، في لندن مساء الأربعاء، ورفض عند عودته لميلانو توضيح مدى تطور المفاوضات، وطالب الجماهير بالثقة.

وقالت "لاجازيتا" إن النيراتزوري رفع عرضه لتوتنهام من 10 ملايين يورو إلى 15 مليون يورو من أجل ضم إريكسن خلال انتقالات يناير.

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وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يطالب بعشرين مليون يورو، ولكن المفاوضات مستمرة بين الطرفين في ظل توصل الفريق الإيطالي لاتفاق مع الدنماركي حول بنود العقد الشخصي.

وفي الجهة الأخرى، أوضحت الصحيفة أن هناك فارق مليون يورو بين إنتر وتشيلسي فيما يخص صفقة جيرو، وأن اللاعب الفرنسي على استعدادا للتضحية بجزء من مستحقاته لتمرير الصفقة لرغبته بالعمل من جديد مع أنطونيو كونتي.

ويطلب تشيلسي حالياً مبلغاً في حدود ثمانية ملايين يورو لبيع بطل العالم في 2018، ولكن إنتر يأمل في تخفيض أكثر بقيمة الصفقة، في ظل اقتراب انتهاء عقده.

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل مع ليتشي لحساب الجولة العشرين من الدوري الإيطالي الذي يحتل فيه المرتبة الثانية.