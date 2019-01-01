أسطورة أرسنال: تشيلسي لن يندم على رحيل لويز

المدافع البرازيلي انضم لأرسنال بـ8 مليون جنيه إسترليني

يعتقد إيمانويل بيتي أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، أن تشيلسي لن يندم على بيع مدافعه ديفيد لويز للمدفعجية هذا الصيف.

المدافع البرازيلي رحل بشكل مفاجيء عن تشيلسي في اليوم الأخير بسوق الانتقالات في إنجلترا، متجهاً لأرسنال مقابل 8 مليون جنيه إسترليني.

الصفقة صاحبها حالة كبيرة من الجدل، وسط تكهنات بحدوث خلافاً بين اللاعب والمدرب فرانك لامبارد أدى لرحيله.

بيتي قال في تصريحات صحفية:"في رأيي أن سبب مغادرته للنادي هو إخبار لامبارد له بعدم الاعتماد عليه بصفة أساسية".

وأضاف:"لويز عمره 32 عاماً ولامبارد يعرف نوعية اللاعبين التي يحتاجها، ورحيله لا يمثل له أي مشكلة".

وتابع الفرنسي الذي لعب لتشيلسي وأرسنال خلال مسيرته:"بالنسبة لي كان من الأفضل خروجه بشكل مبكر عن ذلك، حيث لم يعجبني طريقة وتوقيت لانتقال".

هل فشلت صفقة نيمار؟ بارتوميو يرفض مقابلة الخليفي

"الذخيرة الاستراتيجية" سر نجاح بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

واستكمل:"لامبارد قام بتوجيه رسالة واضحة وصريحة برحيل لويز لأنه ليس من ضمن أولوياته، ولا أعتقد أنه سيندم على ذلك".

يذكر أن لويز غاب عن مشاركة أرسنال مع نيوكاسل يونايتد بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، حيث ظهر كبديل غير مستخدم بالمواجهة التي فاز بها فريقه بهدف نظيف.