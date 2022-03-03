تشيفيرين يتهم أندية "السوبر ليج" باستغلال الأزمة الأوكرانية لإحياء المشروع!

وجه السلوفيني أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحذيرًا شديد اللهجة إلى الأندية المهتمة بإعادة إطلاق مشروع "السوبر ليج".

رئيس "يويفا" هدد ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة، وهي الأندية التي تواصل العمل على إعادة إحياء مشروع "السوبر ليج" بالاستبعاد نهائيًا من المنافسات الأوروبية للأندية، بما فيها دوري أبطال أوروبا.

وتحدث تشيفيرين، الخميس، خلال قمة نظمتها صحيفة "Financial Time" البريطانية عن فداحة العودة للحديث من جديد عن "السوبر ليج"، وأن الأندية الثلاثة تستغل الغزو الروسي لأوكرانيا لمحاولة تمرير المشروع مرة أخرى.

صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية كانت قد أكدت أن الأندية توصلت لشكل جديد لبطولة "السوبر ليج" سيتم الإعلان عنه وأن رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلِّي سيخرج يوم الخميس للحديث عن الشكل الجديد للبطولة. (طالع لمزيد من التفاصيل)

ماذا قال تشيفيرين؟

وقال تشيفيرين في تصريحاته: "أطلقوا لأول مرة مشروع هذا الهراء في وسط الجائحة، والآن نفهم أنهم يطلقون مشروعًا آخر في وسط الغزو، لا بد أن هؤلاء الأشخاص يعيشون في عالم موازٍ".

وأضاف: "الأندية تتمتع بالحرية في إنشاء منافسات خاصة بها، لكن لا يجب أن يتوقعوا التنافس في مسابقات الاتحاد الأوروبي".

ما هو المشروع الجديد؟

بهذا الإعلان، يتمنى تشيفيرين استباق أندريا أنييلِّي رئيس يوفنوس الإيطالي، الذي من المفترض بحسب الصحافة البريطانية أن يعلن عن عودة مشروع "السوبر ليج".

وبحسب عدة مصادر، كان من المقرر أن يقوم رئيس يوفنتوس بتقديم مقترح جديد لمشروع "السوبر ليج" مع بعض التعديلات مقارنة بالمشروع الأصلي.

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