"الأندرتيكر في الإمارات" .. منسق أغاني آرسنال الذي أحضر المصارعة للندن!

في أبريل 2017، كان موسم "Wrestlemania" في أوجه، حيث كانت جماهير "WWE" تترقب الحدث الأكبر في العام، وحينها كان آرسنال يستضيف مانشستر سيتي على ملعب "الإمارات" لحساب الدوري الإنجليزي.

كان فريق أرسين فينجر متأخرًا بنتيجة 2-1 في الشوط الأول، وكان "الجانرز" على وشك الخروج من النفق ليشقوا طريقهم إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

في تلك اللحظة، قرر بيتر موجوزي، منسق الموسيقى في ملعب "الإمارات"، الضغط على زر التشغيل لتنطلق أغنية "The Game" لفريق "Motorhead" من مكبرات الصوت في جميع أرجاء الملعب.

بالنسبة إلى المشجعين في ملعب الإمارات، كانت تلك مجرد أغنية روك أخرى، لكن بالنسبة لأولئك الذين يعرفون المصارعة الحرة، كانت الموسيقى هي إعلان دائم لدخول أحد أساطير "WWE"، وهو تريبل إتش.

كانت تلك اللحظة هي التي بدأت الجنون، بعد خمس سنوات، أصبح الأمر متداولًا بشكل أكبر في وسائل التواصل الاجتماعي، في كل مباراة يلعبها آرسنال على ملعب "الإمارات".

ماذا قال موجوزي؟

موجوزي تحدث في تصريحات خاصة لـ"جول GOAL" قائلًا: "لم أعتقد أبدًا أن الأمر سيصبح بهذا الحجم الكبير، لقد كنت أحاول فقط تجديد الأشياء قليلًا".

وأضاف: "كنت أقدم الموسيقى في ملعب الإمارات منذ موسم 2015-16، وبمرور الوقت أصبحت الأغاني التي كنت أقدمها مكررة بعض الشيء".

وتابع: "لذلك فكرت، بصفتي من محبي المصارعة الحرة، يجب أن أقدم واحدة من أغنيات المصارعين، وأرى ما إذا كان أي شخص سيلاحظ ذلك".

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وأردف: "الآن لا أستطيع حقًا أن أصدق رد الفعل تجاه ذلك".

كيف عاد الأمر من جديد؟

بعد اختبار الأمر مع موسيقى "تريبل إتش" في 2017، قرر موجوزي التمهل قليلًا في استخدام أغنيات المصارعين الشهيرة، لكن كل ذلك تغير بمجرد اندلاع جائحة فيروس كورونا.

مع لعب المباريات خلف أبواب مغلقة، كان يتمتع بقدر أكبر من الحرية لتجربة بعض الأمور.

لذلك، قرر استخدام نفس الأغنية مرة أخرى، وهذه المرة قبل بداية الشوط الثاني ضد ليفربول في يوليو 2020، وانفجر الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تم التقاط الموسيقى بوضوح بالغ من خلال البث التلفزيوني المباشر.

When Arsenal came out to Triple H's infamous theme tune for the start of the second half. Iconic 🤣 pic.twitter.com/1iwV9GrJYs — Soccer AM (@SoccerAM) December 22, 2020

كان محبو "WWE" في جميع أنحاء العالم مفتونين بالأمر، لدرجة أن تريبل إتش بنفسه قال كلمته.

وعندما سُئل عن استخدام نادي آرسنال لموسيقاه، قال بطل العالم 14 مرة: "أنا متحمس للغاية".

وأضاف: "لا يوجد موسيقى أفضل ليستخدمها آرسنال عبر مكبرات الصوت أكثر من ليمي من فريق موتورهيد وهو يصرخ: حان وقت اللعب، لا يوجد شيء أفضل من ذلك".

ويعترف موجوزي: "كان ذلك رائعًا، عندما حدث ذلك أصبح كل شيء جنونيًا بعض الشيء، وبدأت في الحصول على القليل من المتابعين عبر تويتر، قلت في نفسي يا إلهي".

وأكمل: "كان الكثير من الناس يغردون حول الأمر، لذلك فكرت، إذا أعجب الناس بذلك، سأستمر في تقديمه، لذلك جمعت مجموعة من الأغنيات معًا وفكرت، دعونا نرى ما سيحدث".

الآن، بعد 18 شهرًا من تلك المباراة ضد ليفربول، تم ترسيخ استخدام أغنيات المصارعة قبل بداية الشوط الثاني، كجزء من الروتين في ملعب "الإمارات".

لا يزال غالبية المشجعين لا يملكون أدنى فكرة عما يحدث، لكن يوجد أيضًا كثيرون ينتظرون بفارغ الصبر اختيار موجوزي للأغنية قبل بداية الشوط الثاني.

الأمر لا يقتصر على استمتاع المشجعين فقط، لكن المصارعين أيضًا يشاركون.

قام أسطورة "WWE" كورت أنجيل مؤخرًا بنشر مقطع فيديو لأغنية دخوله، والتي تم تشغيلها قبل مباراة كريستال بالاس، بينما عبر نجم اتحاد "AEW" الحالي كريس جيريكو عن سعادته لأن أغنية فريقه "Judas" تم تشغيلها خلال مباراة بيرنلي في يناير الماضي.

وقال صاحب الـ51 عامًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي وهو يعيد تغريد الفيديو: "هذا رائع جدًا".

لكن من بين جميع التفاعلات التي قام بها المصارعون على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك واحد منها أثر في موجوزي بشكل كبير.

يقول: "تلقيت اتصالًا من فرع WWE في المملكة المتحدة بعد أن قمت بتشغيل أغنية تريبل إتش، وسألوني عما إذا كان يمكن أن أقوم بتشغيل أغنية درو ماكنتاير".

وأضاف: "من الواضح أن درو من المملكة المتحدة، وكان بطل العالم في ذلك الوقت، لذا عزفت الأغنية، وقام بتغريدها بالفعل، وقلت في نفسي، يا إلهي هذا جنوني حقًا".

وأكمل: "ربما كان هذا هو الأكبر، قام بطل WWE بالتغريد لي، وقام بمتابعتي أيضًا، قلت لنفسي يا إلهي".

A Champion choice for the final day of the @PremierLeague. Thanks for walking out to my entrance music, @Arsenal. 🎶Oooh to Be a Gooner 🎶 #ARSWAT @DJSelenki — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) July 26, 2020

وأردف: "ربما تكون تلك هي أكثر تجربة ملحمية مررت بها من كل ذلك الأمر".

يعمل موجوزي في آرسنال منذ عام 2015، حيث أتيحت له الفرصة لتولي دور مساعد مذيع الملعب، والآن بعد سبع سنوات، لا يزال يتحكم في الموسيقى في يوم المباراة، لكنه تولى أيضًا دور مذيع الملعب.

بصفته من مشجعي آرسنال، فإن تلك فرصة يستمتع بها، وهو مصمم على الاستمرار في الترفيه عن 60 ألف مشجع يحضرون في كل مرة يكون فيها "الجانرز" على ملعبه.

ويقول موجوزي: "أنا أحب الأمر، أحصل على الكثير من الحرية، وأحاول أن أبذل قصارى جهدي لأمنح المشجعين ما يريدون".

وأضاف: "آرسنال كان رائعًا، عند تشغيل أغنيات المصارعة لم يسحبني أحد ويقول: هل يمكننا إلقاء نظرة على هذا؟".

وأكمل: "إذا كان هناك أي شيء، فالأمر جلب قوة دفع جيدة إلى آرسنال، حاولت بدأ الأمر بمهارة، وأصبح الآن قطعة أساسية، هذا غريب".

ما هو التالي بالنسبة إلى موجوزي؟

بعد ما يقرب من عامين كاملين من البحث عن بعض كلاسيكيات المصارعة الحرة كل أسبوعين، هل سينتقل إلى أمر جديد؟ أم أنه لا يزال لديه بعض الأشياء في جعبته؟

يقول موجوزي: "هناك القليل من الأشياء التي أريد إبرازها والتي لم أقم بتشغيلها بعد".

واعترف: "لكنه أمر محطم للأعصاب لأنك تفكر، إذا شغلت ذلك وحدث خطأ أمام 60 ألف شخص في الملعب، والجميع في وسائل التواصل، سيكون الأمر سيئًا جدًا".

وأكمل: "لكن هناك بعض الأفكار التي أريد القيام بها، لذلك سنرى مع استمرار الموسم".

وأضاف: "أريد استخدام موسيقى دخول أندرتيكر، أود أن أقوم بذلك حقًا، لكن لا أعرف ما إذا كان ذلك مناسبًا، اللاعبون الذين سيعودون إلى الملعب وهم يسمعون ذلك قد يشعرون أن الأمر ليس في سياقه، لكنه سيكون رائعًا، إطفاء الأنوار ثم الموسيقى، سيكون ذلك ملحميًا".

واختتم موجوزي: "أريد فقط أن يستمر الناس في الاستمتاع بالأمر، إن القيام بذلك متعة بالنسبة لي، وأن يستمتع الناس به هو الأهم".

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