السوبرليج لم يمت .. قواعد جديدة والإعلان يوم الخميس!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فكرة دوري السوبر الأوروبي لم تمت لدى الثلاثي المؤسس لها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن الأندية توصلت لشكل جديد للبطولة سيتم الإعلان عنه هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلِّي سيخرج خلال أيام وبالتحديد يوم الخميس للحديث عن الشكل الجديد للبطولة.

وذكرت أن الشكل الجديد سيسمح بدخول أي فريق للبطولة واللعب فيها، دون وجود مجموعة ثابتة من الفرق تضمن المشاركة بشكل تلقائي.

الشكل الجديد سيسمح للفرق التي تريد المشاركة في البطولة بأن تصعد من خلال ترتيبها في الدوري المحلي الخاص بها.

وكانت الأندية الثلاثة قد واجهت معارضة كبيرة للفكرة وانسحب من المشروع عدد كبير من الأندية التي أعلنت مشاركتها في البداية.

جدير بالذكر أن تأجيل بداية ذلك المشروع أخر حصول الأندية المشاركة على كميات مهولة من الأموال كانت لتدفعهم اقتصاديًا بشكل واضح في ظل الأزمة المالية التي تضرب كرة القدم بسبب فيروس كورونا.