تحقيق خاص | تشفير الدوري السعودي .. قتل الطموح أم اكتمال المتعة؟

هل قرار تشفير الدوري السعودي جاء في وقته أم مازال الأمر مبكرًا؟

في خطوة مفاجأة للجميع، أعلنت مجموعة قنوات "MBC" عن تشفير مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، وذلك ليتم إثارة الجدل داخل الشارع الرياضي السعودي، بين مؤيد ومعارض، ولكن هل هذا الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار؟

كرة القدم دائمًا ما تكون أحد أعم وسائل الترفيه لجميع عشاقها حول العالم، خاصة في وطننا العربي وفي بلدنا المملكة العربية السعودية، والتي يعشق شعبها الساحرة المستديرة، وينتظر دائمًا مشاهدة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرها من الأندية، من أجل الترفيه عن النفس وسط شغف المتابعة وتشجيع تلك الأندية.

دائمًا ما يكون الحديث عن أن الهدف هو أن يصبح الدوري السعودي من أقوى الدوريات في العالم، وأن ينافس الدوريات الكبرى مثل الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، ولكن خطوة التشفير الآن للدوري السعودي، هل جاءت في وقتها؟

بالطبع هذا الأمر قد يكون له تأثيرًا سلبيًا على تحقيق هدف انتشار الدوري السعودي خارج حدود المملكة، لأنه ببساطة بعدما كان الدوري ينقل بأعلى جودة عبر المنصات السعودية المجانية، أصبح الآن لن ينقل إلا بالجودة الضعيفة "SD"، والجودة العالية سيتم تشفيرها لمن سيدفع الأموال من أجل متابعة الدوري السعودي.

إذا أرادات الجهات المختصة في أن يكون الدوري السعودي أكثر انتشارًا، يجب أن يتأكدوا أولًا من أن البطولة انتشرت بشكل كبير داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وبعدها يتم التأكد من أن الطلب سيكون كبيرًا على متابعة مباريات البطولة، ومن ثم يتم التشفير، لكي يحدث ما يتمناه الجميع.

ولنجعل الدوري الإسباني مثالًا، فعندما بدأت إذاعته في الوطن العربي، كان ينقل على قنوات فضائية مفتوحة، والتي كانت تسمى وقتها "الجزيرة"، وبعد أن تأكد مسؤولي تلك القناة بأنه يحظى بمتابعة كبيرة، تم تشفيره ورغم ذلك لم تتأثر نسب المشاهدات، بل زادت عن المتوقع.

إذا حدثتني الآن عن الأزمات المالية التي تمر بها الأندية، هل تلك الأزمات تمر بها الأندية فقط؟ بالطبع لا، الجميع يعاني من تلك الأزمة، أنا وأنت وغيرنا، فهل من الممكن خلال الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا، أن يقوم الجميع بدفع أموال كثيرة من أجل متابعة مباريات الدوري السعودي، وهل سيكون له الأفضلية لندفع اشتراكه على حساب الدوريات الخمس الكبرى، بجانب دوري أبطال أوروبا؟ الإجابة ترجع لك عزيزي القارئ.

الأندية السعودية لا تعتمد على حقوق البث نهائيًا، بل تحصل على الدعم المادي الكافي من جانب الحكومة السعودية، التي دائمًا وأبدًا ما تسعى لتطوير المنظومة الرياضية والكروية بالمملكة، ولمسنا ذلك من خلال تطوير الملاعب والأندية، وأيضًا التعاقدات الكبيرة التي تبرمها الأندية بالرغم من أنها تعاني ماديًا، ولكنها تعلم بأن هناك حكومة رشيدة لن تتركها تغرق في ديونها.

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لا تحدثني عن أن تشفير الدوري السعودي حاليًا سيكون له أثرًا إيجابيًا على الأندية ماديًا، الأمر منتهي تمامًا ولا يوجد به أي مجال للمناقشة، أرى أن خطوة التشفير جاءت مبكرًا جدًا، وأيضًا آلية التشفير غير جيدة، نظرًا لسعر الاشتراك الذي سيدفعه المتابع لمشاهدته.

وحرصنا في النسخة العربية من موقع "جول" أن نستطلع آراء بعض المتخصصين والإعلاميين، بشأن تشفير الدوري السعودي، نستعرضه سويًا، لنعرف الآراء المختلفة حول هذا الأمر..

تواصلنا مع صالح الصالح؛ مؤسس شركة الهدف الأخضر للتسويق، لمعرفة رأيه في تشفير الدوري السعودي 2021-2022، وجاء كالآتي:

"أعتقد أنها لن تتأثر، لأن الشغف موجود والمتابعة أيضًا موجودة، وطرق المشاهدة موجودة، لكن أعتقد أن التوقيت ليس مناسبًا بسبب الظروف الاقتصادية الآن".

"كنت أتمنى تأجيل هذه الخطوة لحين انتهاء أزمة كورونا الاقتصادية التي تؤثر على الجميع حاليًا".

"مداخيل الدخل التليفزيوني ليس له علاقة بالأندية، لأنها تعتمد على المبالغ المقطوعة من الدولة، وليس لها نصيب من النقل التليفزيوني أو الرعاة الآخرين".

"كنت ولازلت أتمنى مراجعة الأسعار التي تم تحديدها من أجل الاشتراك لمتابعة الدوري السعودي، لأنها لا تراعي الوضع الاقتصادي الحالي للجماهير، والتخفيض يجب أن يكون 50% على الأقل في السنة الأولى".

وحدثنا يوسف الرشيد؛ خبير التسويق الرياضي، عن رأيه في مسألة التشفير لبطولة الدوري السعودي، حيث قال:

"ستنخفض معدلات المشاهدة في حال كان هناك اغلاق وعرض لقاءات الدوري عبر القنوات المشفرة والمدفوعة فقط، ولكن في هذا الموسم الخيار سوف يستمر متاحًا أمام الجماهير لمشاهدة اللقاءات على الاقل عبر الشاشة وبتقنية SD فقط، فيما جماهيرية الدوري وشعبيته لن تتأثر بالشكل الكبير، وهي تعتمد على قوة منتج كرة القدم والذي يتطور بتطور المنافسة، والتي نتوقع ان تظهر بشكل مميز وفق ما نشاهده من استعدادات لكافة الفرق الكبرى وتعاقدات مميزة، مما سوف يرفع من قيمة منتج الدوري السعودي ويساهم في زيادة شعبيته بغض النظر عن حالة النقل التلفزيوني".

"أرى أن الوقت مناسبًا لتلك الخطوة، فهي مهمة ويجب أن يخطو الدوري السعودي هذه الخطوة الان، فالنقل التلفزيوني للقاءات كرة القدم ومداخيله المالية هي أهم قناة مالية تصب إيرادات، وفي حالة الدوري السعودي تعتبر هذه القناة أو المصدر معطل بهذا الشكل ولم تستفد الأندية من أي مداخيل مالية من خدمة البث التلفزيوني".

"كما ذكرت النقل التلفزيوني أحد أهم مصادر الدخل، في الدوريات العالمية تحقق الاندية على نسبة تزيد على 40% من إجمالي إيراداتها السنوية من حقوق النقل التلفزيوني للقاءاتها، يلي ذلك الرعاية وغيرها من الحقوق التجارية والمبيعات".

"لذا أرى أن حقوق النقل التلفزيوني سوف تساهم في رفع مستوى الايرادات للأندية بشكل كبير، ولكن لن تساهم في منع أو تقليص الديون التي يتسبب بها عدم وجود انظمة وتشريعات مالية قوية تمنع الأندية من التجاوز في مصروفاتها ضمن حدود ما تحصل عليه من ايرادات".

"فالديون كما نشاهد تتزايد على الرغم من حصول الاندية على إيرادات كبيرة من الدعم الحكومي، ولكن مقابلة ذلك بضعف الإدارة الرياضية، وكذلك الحكومة والرقابة يزيد من وتيرة هذه الديون وتراكمها على الأندية".

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ويرى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال، أن تلك الخطوة لن تؤثر على جماهيرية الدوري بالتشفير، طالما سيكون نقل مميز ويستحق الدفع للمشاهدة.

الزلال تابع: "نعم الوقت مناسب تمامًا لخطوة التشفير، خصوصًا في ظل الصفقات المميزة للأندية، مما يعطينا انطباع بوجود دوري مميز ومثير".

واختتم تصريحاته قائلًا: "التشفير ليس حل لوحده لأزمات الديون، ولكنه سيحل جزءًا من مشاكل الأندية المالية، ويزيد من مداخيلها المالية، في ظل ارتفاع سقف الطموح في التعاقدات للأندية، وارتفاع تكاليف التعاقد والرواتب".

ويتحدث إلينا فيصل زيد؛ مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي، عن رأيه في تشفير الدوري السعودي، وتأثيره على جماهيريته، حيث قال:

"أكيد سيكون هناك تأثير على الجماهيرية، ولكن الغالبية سيكون متعطش للحضور في الملعب خصوصًا بعد غياب موسم ونصف تقريبًا عن الحضور الجماهيري، وبعد صفقات الأندية الاخيرة المميزة، والتي ستضيف للدوري سيكون الحضور الجماهيري هو الفيصل هذا الموسم".

وعلق زيد على مسألة أن الدوري جاء في وقت مناسب أم لا قائلًا: " هذا الأمر يؤخذ على شقين، الاول: الخطوة مناسبة للقنوات لزيادة مداخيلها وتعويض خسائرها نتيجة آثار فيروس كورونا، وبداية تصحيح أوضاع الشركة الناقلة من ناحية الدخل، والثاني: ليس مناسبًا للفرد لأن فكرة تشفير الدوري السعودي غير مرحب بها جماهيريًا، وخصوصًا بعد أرقام الاشتراك التي ظهرت، ولكن إذا كان هناك تعديل على تلك الأرقام قد يكون الأمر مقبولًا نوعا ما".

وواصل: "لا أعلم كيفية احتساب نسبة الأندية من دخل الناقل، ولكن لن يكون حلًا لأزمات ديون الأندية، لأن التزامات الاندية وصلت إلى ١٤٠ مليون ريال لبعض الاندية الجماهيرية، قد يكون الحضور الجماهيري جزءًا من الحل، ويستطيع النادي الجماهيري من الحصول على ١٥ مليون ريال في حال حضور الجماهير بكثافة على أرضه فقط، فما بالك خارج أرضه، ولكن لو هناك مبالغ إضافية من الناقل قد يكون لها أثر ايجابي للأندية، ولكن ليس تلك المبالغ هي التي ستنهي أزمة الأندية".

وأثرى علينا الناقد الرياضي عادل مرضي برأيه في مسألة تشفير الدوري السعودي، حيث قال خلال حديثه مع "جول":

"لا أعتقد أن الدوري السعودي ستأثر بالتشفير، خاصة وأن التشفير سيكون على تقنية HD فقط، وسيكون بمقدور الجميع المشاهدة المجانية في التقنية العادية".

"أعتقد أنه وقت مناسب، إذا كان سيعود على الأندية بالفائدة المادية من النقل التلفزيوني، خاصة إذا عرفنا أنه مصدر الإيرادات الأول في أندية أوروبا حيث يدر دخلًا كبيرًا جدًا تستفيد منه الأندية".

"وبالتأكيد كما ذكرت هو حل لمشكلة الديون وأن كانت الأندية بعد نظام الكفاءة المالية ستقوم بتسديد كل الديون قبل تسجيل أي لاعب جديد".

"والدوري سيكون أمتع بتطور النقل التلفزيوني وعودة الجماهير لتكتمل عناصر المتعة".

وفي النهاية، نتمنى أن تكون خطوة تشفير الدوري السعودي إيجابية، وتصب في مصلحة جميع أطراف اللعبة، سواء القنوات الناقلة، أو الأندية أو اتحاد الكرة أو رابطة المحترفين أو غيرها، بهدف استمرار طوير الكرة السعودية.