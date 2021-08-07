لاعب اشتراه الأهلي بـ10 أضعاف ثمنه ليقدمه هدية للنصر!

اللاعب الذي فشل النصر في ضمه من فريقه ليضمه من الأهلي!

تاريخ الصراع بين الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين مميزين، يوجد به الكثير من القصص المثيرة للجدل والغريبة، والتي جاءت بسبب السعي وراء ضم أفضل اللاعبين، وهو الأمر الذي سنقصه عليكم على شكل حلقات متتالية.

حلقتنا اليوم عن الصفقة التي أثارت جدلًا كبيرًا عام 1998، وهي صفقة انتقال اللاعب السنغالي ماما دوسو من الطائي إلى الأهلي، ومنه إلى النصر.

مبلغ ضعيف لا يكشف عن قوته

البداية كانت عندما قرر مسؤولي نادي الطائي البحث عن المواهب المدفونة في قارة إفريقيا، وبالفعل انطلق الكشافين والباحثين عن المواهب في الأدغال السنغالية، من أجل البحث عن موهبة تستحق الانضمام للدوري السعودي.

وكان ضمن اللاعبين الذين تم الاستقرار عليهم، اللاعب السنغالي ماما دوسو، ونجح مسؤولي الطائي بالفعل في الحصول على خدماته، عن طريق ناصر الحماد رئيس الطائي وقتها، وعثمان السماري عضو مجلس الإدارة، ولم يكن يتوقع الجميع بأنه سيقدم هذا النجاح الساحق.

دوسو وقع لنادي الطائي وقتها مقابل 30 ألف دولار، واستطاع أن يقدم مستوى مميزًا للغاية، وحقق العديد من الإنجازات، وهو الأمر الذي جعله محط أنظار الجميع.

الأهلي يتعاقد معه بـ10 أضعاف ثمنه

بعد تألقه بشكل لافت مع الطائي، حاول نادي النصر التعاقد مع اللاعب، وحدث شد وجذب بين إدارتي النصر والطائي حول اللاعب، بسبب العلاقة المتوترة بين الطرفين وقتها.

ووقفت العلاقة غير الجيدة بين إدارتي الطائي والنصر حائلًا أمام انتقال دوسو إلى العالمي، لتفشل الصفقة تمامًا، وهو الأمر الذي دفع الأهلي للتدخل في الصفقة.

ونجحت إدارة الأهلي في التعاقد مع دوسو بعدما أعلن الطائي عن إمكانية التخلي عن اللاعب، لأعلى مقابل مادي، وهذا ما حدث، عندما دفع الأهلي مبلغ 300 ألف دولار، للفوز بخدمات اللاعب السنغالي، وذلك بعد أن تم التعاقد معه بمبلغ 30 ألف دولار فقط.

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الأهلي يقدم دوسو كهدية للنصر!

الغريب في الأمر، أن دوسو لم ينجح في تقديم كل ما لديه مع النادي الأهلي، وهو الأمر الذي دفع مسؤوليه للتخلي عن خدماته بكل سهولة، بسبب عدم الاستفادة منه فنيًا.

وفي صفقة سريعة لم تتخط الساعات، نجح النصر في إقناع مسؤولي الأهلي بالتخلي عن خدمات ماما دوسو، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، بعد أن فشل العالمي في التعاقد مع اللاعب من صفوف الطائي.

الأهلي وافق على انتقال دوسو إلى النصر، بعد المكالمة التي أجراها الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود رئيس النصر وقتها، والأمير محمد العبد الله الفيصل مشرف الفريق الأهلاوي، لتتم الصفقة سريعًا.

وبعدها نجح دوسو في تقديم مستويات مميزة للغاية مع نادي النصر، وحقق الكثير من الألقاب مع العالمي، أبرزها كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس.