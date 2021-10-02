جماهير أتلتيكو مدريد ممتنة .. لوحة جدارية لشكر بارتوميو على هداياه!

نادي برشلونة أصبح مثل متجر الهدايا بالنسبة لأتلتيكو مدريد!

قامت جماهير أتلتيكو مدريد بتقديم تحية حارة ساخرة لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق في ظل كل ما قدمه لهم من خدمات في السنوات القليلة الماضية.

جاء هذا قبل دقائق من بداية مباراة فريقهم ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقامت الجماهير بلصق ورقة تشبه تلك الجداريات التي تكرم من خلالهم رموز وأساطير أتلتيكو مدريد على أرض الرصيف المحيط بالملعب.

الورقة حملت صورة كرتونية لبارتوميو وكتبت عليها جماهير أتلتيكو مدريد: "نائب الرئيس بين 2015 و2020".

وكان برشلونة قد تعرض للخسارة مساء اليوم من أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وساهم بارتوميو بشكل كبير في مساعدة أتلتيكو مدريد في الفوز بآخر لقبي دوري، بعد التفريط في دافيد فيا في 2014 ولويس سواريز في 2020، قبل أن يساعدهم ماليًا بقيمة الشرط الجزائي لأنطوان جريزمان والذي اشتروا به جواو فيليكس.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة وللفريق مباراة مؤجلة.