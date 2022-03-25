تشافي يختار صلاح لقيادة مشروعه في برشلونة

يتمسك نادي برشلونة الإسباني، بحظوظه في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في يونيو 2023، وسط جدل مستمر حول مصيره مع الريدز، بسبب تجمد المحادثات لتوقيعه على عقد جديد.

وهو ما يسعى برشلونة لاستغلاله، حيث يعتبر صاحب الـ29 سنة أحد أهم الخطط البديلة في حالة الفشل بضم النرويجي إرلينج هالاند.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن تشافي يعتبر من أشد المعجبين بصلاح ويراه البديل الأنسب لهالاند الذي أصبح قريبًا من مانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن مدرب برشلونة يتابع صلاح عن قرب ويؤمن بقدرته على إضافة المزيد من القوة الهجومية لفريقه، رغم عدم لعبه كمهاجم صريح.

ويطمح تشافي في التعاقد مع اللاعب، لأنه يمثل تهديدًا لأي منافس، بسبب الغريزة التهديفية الشرسة التي يتمتع بها مع ليفربول.

ويؤمن كذلك بإمكانية استخدامه في أكثر من مركز مثل الجناح الأيمن مع الحصول على حرية في الحركة بالإضافة لمركز المهاجم الوهمي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة ترى أن صلاح يناسب النادي كثيرًا، لأنه لاعب كرة قدم مختلف ومميز، ويتمتع بشخصية كافية ليكون قائدًا أو أحد قادة مشروع تشافي.

ويؤمن النادي الكتالوني بأن المهمة ليست سهلة لضم الدولي المصري، لذلك يتعامل مع الموقف بحذر شديد، كما يحاول توفير السيولة المالية الكافية لدخول الصفقة، مع تفعيل الاتفاقية الموقعة لصفقة CVC لتجنب حدوث أزمة باللعب المالي النظيف.

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 153 هدفًا في 239 مباراة خاضها مع ليفربول من انضمامه للفريق قادمًا من روما في 2017.

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