"تربيتم على الخيانة!" .. إهانات كبرى من رئيس الطائي لجمهور الاتحاد بعد اتهامات التلاعب لصالح النصر

تركي الضبعان رد بطريقة حازمة وحمل بعض الإهانات لجماهير الاتحاد، ليتصاعد الخلاف بين الطرفين، الذي بدأ قبل أيام بالفعل..

خرج تركي الضبعان؛ رئيس نادي الطائي السعودي، بتصريحات قوية ردًا على اتهامات البعض لفريقه بالتلاعب بالنتائج و"تفويت" مواجهة النصر الأخيرة.

الطائي كان قد خسر بثنائية نظيفة أمام العالمي قبل يومين، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ليخرج بعدها المنتميون لنادي الاتحاد باتهامات تلاعب ضد الفريقين، زاعمين أن الأول قدم أداءً متخاذلًا لتسهيل المباراة على الثاني، كي لا يتسع الفارق بينه وبين العميد في جدول الترتيب، دعم الاتحاديون مزاعمهم بتصريحات ميريل رادوي؛ المدير الفني للطائي، الذي تمت إقالته عقب المباراة، خلال المؤتمر الصحفي والتي قال خلالها بحسب المترجم: "فريقنا لم يلعب أمام النصر بالقوة المطلوبة لضمانه البقاء في دوري المحترفين".

لكن الضبعان دافع عن فريقه بقوة، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "ترجمة حديث رادوي بعد مباراة النصر خاطئة، كان يقول (لعبنا بدون ضغوطات)، عودوا لحديث المدرب نفسه واعيدوا ترجمته، وكلامه هو يُسأل عنه، فريقي كان من المفترض أن يخرج من الشوط الأول متقدمًا 2-0 أقل شيء ولم يكن متخاذلًا، لكن موسونا أهدر فرصة لا تضيع بل فرصًا، وقراءة رادوي للأشواط الثانية في كافة المباريات غريبة وليس أمام النصر فقط".

وأضاف: "لا يتهم أحد غيره بالخيانة إلا الخائن الذي تربى على الخيانة، هذه قاعدة كالسارق الذي يتهم الناس بالسرقة، والبغي تتهم الناس بالبغاء، وهذا خلق ذميم الحقيقة، لو كان هناك اتهام للطائي بالتخاذل، يجب أخذه بمعنى حسن إلى أن يثبت العكس، أتحدى أي شخص أن يحقق ما حققه الطائي، نحن شرفاء".

رئيس الطائي اختتم: "هل أبيع ذمتي من أجل مباراة؟، هذا كلام فارغ، لا أعرف كيف يفكر هؤلاء!، ما يحدث أمر مخجل جدًا لنا كمجتمع سعودي، تربينا على الأمانة، لا نتهم أحدًا إلا إذا كان لدينا دليل، يمكنكم استضافة رادوي والتحقيق معه أو استجواب أي لاعب من الطائي".

يذكر أن فوز النصر أمام الطائي تزامن مع تعادل الاتحاد أمام الهلال، ليتقلص الفارق بين الفريقين لثلاث نقاط فقط لصالح العميد، وهو ما زاد من غضب الجمهور الاتحادي ودفعه لتلك الاتهامات، بجانب تصريح الضبعان قبل المباراة: "الطائي سيغير بوصلة الدوري".