تحول مفاجئ في مستقبل أليكسيس سانشيز مع مانشستر يونايتد

حتى بعد تجربته الصعبة مع إنتر

كشفت إحدى الصحف البريطانية عن تحول مفاجئ في مستقبل أليكسيس سانشيز مع مانشستر يونايتد بعد انتهاء فترة إعارته مع إنتر.

وانتقل الدولي التشيلي إلى "جوسيبي مياتزا" الصيف الماضي على سبيل الإعارة، مع ذلك لم يشارك مع كتيبة أنطونيو كونتي سوى في سبع مباريات، بعد تعرضه لإصابة سيئة في بداية الموسم.

وكانت أغلب التوقعات تستبعد عودته إلى عملاق البريميرليج مرة أخرى، إلا أن صحيفة "ديلي ستار"، علمت من مصدر مقرب من المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، أن النادي ينوي منحه فرصة أخرى، لإثبات أحقيته بارتداء القميص الأحمر.

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ويرتبط صاحب الـ31 عامًا بعقد مع يونايتد حتى صيف 2022، وبحسب التقرير البريطاني، فإن المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير، على استعداد لتقديم كل الدعم للاعبه المعار، ليقدم أفضل ما لديه للفريق بعد عودته من إيطاليا.

ولم يحقق لاعب برشلونة السابق، النجاح المنتظر منه مع مانشستر يونايتد على مدار 18 شهرًا، اكتفى خلالها بتسجيل خمسة أهداف من مشاركته في 45 مباراة في مختلف المسابقات.

وجاء إلى "أولد ترافورد" في شتاء 2018 في صفقة تبادلية مع آرسنال، بموجبها ذهاب الأرميني هنريخ مختاريان إلى الجزء الأحمر من شمال لندن.

وتعرض النجم اللاتيني لانتقادات لاذعة سواء من قبل الإعلام أن مشجعي مانشستر يونايتد، نظرًا للمستوى الذي كان يظهره عليه، مقارنة بالراتب السنوي الضخم الذي كان يتقاضاه من النادي، والذي كان يتخطى حاجز الـ12 مليون جنيه إسترليني.