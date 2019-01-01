تجهيز عمر السومة لمواجهة الأهلي والشباب

من المتوقع عودة "العقيد" في مباراة الأهلي أمام الشباب في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان

قالت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي السعودي أن التونسي حاتم جمعة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الأهلي الأول لكرة القدم، على تجهيز عمر السومة للعودة للمباريات خلال الفترة المُقبلة.

ومن المتوقع عودة "العقيد" في مباراة الأهلي أمام الشباب في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان في الجولة الثالثة عشرة.

وفي الإطار نفسه تأكد غياب نجم الفريق عن مباراة ضمك المقبلة في المسابقة ذاتها، بعد أن أجرى عملية جراحية في ألمانيا جراء تعرضه لفتاق رياضي أسفل عضلات البطن.

وكان الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس قد أبدى تخوفه من الغيابات الكبيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة.

الراقي يُعاني من غياب العناصر المهمة والأساسية في قائمة الفريق من إصابات مختلفة، وحاجتهم إلى مزيد من الوقت للاستشفاء قبل العودة إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، مما جعله يبدأ في وضع الحلول مبكرا تحسبا للظروف القادمة.

ومن المتوقع أن يتم استدعاء عددًا من لاعبي فريق الأهلي لكرة القدم للانضمام للمنتخب السعودي الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

الجهاز الطبي بالراقي كان كشف في تقرير شامل إصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي، التي تعرضوا لها خلال الأيام الماضية.