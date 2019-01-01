رغم صعوبة المباراة .. النصر يكتسح التعاون تاريخيًا

خسر النصر في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويحتل المركز الثالث بـ 20 نقطة

يستضيف فريق النصر منافسه التعاون في لقاء الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان».

وخسر النصر في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويحتل المركز الثالث بـ 20 نقطة، بينما فريق التعاون فاز على ضمك بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الخامس بـ 19 نقطة.

وفيما يلي أبرز أرقام المباراة :

التقى فريقا النصر والتعاون 18 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز النصر 11 مرة مقابل 3 مرات للتعاون وهناك 4 حالات تعادل بينهما.

فاز النصر في آخر 8 مباريات لعبها على أرضه أمام التعاون في دوري المحترفين السعودي، أطول سلسلة له أمام فريق في المنافسة.

سجل النصر في جميع المباريات البيتية التسع التي لعبها أمام التعاون في دوري المحترفين السعودي (مجموع 22، معدل 2.4) – لم يستضف ضيفاً أكثر دون الفشل في التسجيل سوى الرائد في تاريخ المنافسة (11).

تعرض النصر في الجولة الماضية إلى ثاني خسارة له هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي – آخر مرة خسر في مباراتين متتاليتين في المنافسة كانت في يناير 2018 وكانت الثانية حينها أمام التعاون، خصمه في هذه المباراة.

خسر النصر مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات بيتية لعبها في دوري المحترفين السعودي (ف 5 ت 1)، لكن 5 من هزائم النصر السبعة الماضية في دوري المحترفين السعودي تعرض لها كصاحب الأرض.

فاز التعاون في كل من آخر 4 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، أطول سلسلة حالية، مسجلاً هدفين على الأقل في كل مباراة – لم يفز في 5 مباريات متتالية كع تسجيل +2 أهداف في كل مباراة في المنافسة من قبل.

سجل التعاون ثاني أكبر عدد من الأهداف بالرأس هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (4 بالتساوي مع النصر، بعد الفيصلي 5)، لكن النصر هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق هدفاً بهذه الطريقه في المنافسة هذا الموسم.

ثمانية من أهداف التعاون العشرة الماضية أمام النصر في دوري المحترفين السعودي سجلها خلال الأشواط الأولى، بينما 7 من أهداف النصر التسعة الماضية أمام التعاون سجلها خلال الأشواط الثانية.

سجل عبد الرزاق حمد الله 54% من أهداف النصر هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (7\13)، أعلى نسبة للاعب هذا الموسم في المنافسة – 6 من أهدافه السبعة هذه سجلها في آخر 5 مباريات.

نفذ لاعب وسط التعاون ساندرو مانويل ثاني أكبر عدد من التمريرات الناجحة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (491 بعد لاعب النصر بيتروس 533) – لقد سجل 3 أهداف هذا الموسم في 10 مباريات – كان قد سجل 4 أهداف فقط في 101 مباراة سابقة له في المنافسة.