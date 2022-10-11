تأشيرات مجانية .. مفاجأة سارة من السعودية لجمهور مونديال قطر 2022

مجلس الوزراء السعودي يصدق على القرار في اجتماعه ظهر اليوم الثلاثاء

أسفر اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، عن بشرى سارة للحاضرين لكأس العالم قطر 2022، من حاملي بطاقات "هيا".

المونديال من المقرر أن ينطلق في 20 من نوفمبر ويستمر حتى 18 من ديسمبر المقبل، على الأراضي القطرية.

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وتعد هذه المرة الأولى التي يقام بها الحدث العالمي في الوطن العربي بشكل عام، والثانية في دولة آسيوية.

وتعد نسخة 2022 من كأس العالم هي الأخيرة التي ستشهد مشاركة 32 منتخبًا فقط، إذ أنه بدايةً من نسخة 2026، سيقام المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.

ما هي مفاجأة السعودية للجماهير؟

عُقد اجتماع مجلس الوزراء السعودي ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مدينة جدة.

ووافق خادم الحرمين الشريفين على قرار تحمل السعودية لتكاليف التأشيرات الإلكترونية لمشجعي المونديال حاملي بطاقة "هيا"، لتتاح لهم الفرصة للدخول للسعودية بسهولة.

وتعد بطاقة "هيا" إلزامية على كافة الراغبين في حضور مباريات المونديال، بجانب تذاكر المباريات، إذ أنها بمثابة تصريح دخول لقطر ولملاعب المونديال.

يذكر أن مونديال 2022 يشارك به أربعة منتخبات عربية، هي قطر، السعودية، المغرب وتونس.

وتقع قطر ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كل من: الإكوادور، السنغال وهولندا.

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فيما تنافس السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

أما تونس فتحتل بالمجموعة الرابعة، بجانب فرنسا، أستراليا والدانمارك.

وأخيرًا المغرب في المجموعة السادسة بجانب بلجيكا، كندا وكرواتيا.

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