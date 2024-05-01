باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند | الجدار الأصفر يكسب الرهان وانسوا دوري الأبطال في وجود ديمبلي

سانشو يتألق بسلاح ميسي في ليلة تاريخية

سقط باريس سان جيرمان بهدف دون رد على يد مضيفه بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ونجح إيدين تريزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، في فرض حصار ناجح على الضيوف، حيث أبطل كافة أسلحتهم الهجومية سواء كيليان مبابي، برادلي باركولا وعثمان ديمبلي الذين استسلموا تمامًا للرقابة.

وإذا كان الحظ قد وقف إلى جانب أصحاب الأرض في تصدي القائمين الأيمن والأيسر لتسديدتي مبابي وأشرف حكيمي في نفس اللعبة، فهو أيضًا الذي أنقذ الباريسيين من خسارة قاسية بسبب الفرص الضائعة لبوروسيا دورتموند.

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في المقابل، كان نيكلاس فولكروج، صاحب هدف الانتصار لأسود الفيستيفال نجمًا للقاء، حيث رفع رصيد أهدافه في البطولة إلى 3 وهو نفس عدد الأهداف التي صنعها لزملائه.

هوميلز يصنع جدارًا حديديًا

إذا كان بوروسيا دورتموند معروفًا في أوروبا بقوة الجدار الأصفر المتمثل في جماهيره التي لا تكف عن التشجيع خلف المرمى، لكنه كان في مباراة اليوم يملك جدارًا دفاعيًا بقيادة المحارب هوميلز ومعه الحارس المميز كوبيل.

وكان هذا الجدار صلبًا أمام الهجوم الباريسي الذي فشل في اختراقه، حاله كحال خصوم كثيرة في دوري الأبطال، إذ أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هذه هي المباراة الخامسة في المسابقة التي يخرج بوروسيا دورتموند فيها بشباك نظيفة، أكثر من أي منافس آخر.

سانشو وديمبلي.. ليلة لا تنسى!

كان جادون سانشو وعثمان ديمبلي، على النقيض تمامًا في هذه الليلة، إلا أن كلاهما لن ينسى مباراة اليوم على الإطلاق.

كان سانشو أنشط العناصر الهجومية في فريق المدرب إيدين تريزيتش وشكل خطورة دائمة على مرمى الفريق الباريسي، وتلاعب بمدافعيه حيث سجل رقمًا قياسيًا بوصوله إلى 12 مراوغة في المباراة.

ولم يصل أي لاعب في تاريخ دوري الأبطال إلى هذا الرقم، سوى ليونيل ميسي، الذي كان آخر من سجل 12 مراوغة أو أكثر في نصف النهائي، وذلك أمام مانشستر يونايتد عام 2008.

على النقيض، سيكون الفرنسي عثمان ديمبلي أول من تهاجمه جماهير باريس حال وداع الفريق دوري الأبطال، حيث أهدر عديد الفرص وتعامل بشكل خاطئ في مختلف الكرات.

دوري الأبطال .. حلم بعيد المنال

منذ تحول باريس سان جيرمان إلى ملاكه الجدد، والحلم الأكبر لدى إدارته هو الفوز بدوري أبطال أوروبا وبذلوا كل ما في وسعهم لتحقيق هذا الحلم، لكنهم فشلوا تمامًا.

ويبدو أن الفريق يسير على نفس طريق الفشل هذه المرة، حيث خسر على يد بوروسيا دورتموند اليوم، وهي الخسارة الرابعة له في دوري الأبطال هذا الموسم، أمام 4 فرق من أصل 5 لعب أمامها.

وتكشف هذه الإحصائية مدى ضعف الفريق الباريسي أمام عمالقة أوروبا، حيث خسر هذه النسخة من بوروسيا دورتموند، برشلونة، ميلان ونيوكاسل يونايتد، ولم يستطع الفوز ذهابًا وإيابًا إلا على ريال سوسييداد في دور الـ16.