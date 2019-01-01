تاليافيكو يؤكد سعادته بشائعات انتقاله لأرسنال وبرشلونة

الدولي الأرجنتيني قد يرحل عن أياكس في الميركاتو الصيفي

أعرب نيكولاس تاليافيكو ظهير أياكس أمستردام الهولندي، عن سعادته الكبيرة بارتباطه بالفرق الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة.

المدافع الأرجنتيني أصبح واحداً من أهم العناصر الرئيسية لأياكس هذا الموسم، وساهم في تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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مستوى تاليافيكو جعله محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها مانشستر سيتي، برشلونة وكذلك أرسنال.

اللاعب قال عن هذا الاهتمام:"أستمتع بالحياة هنا في هولندا والكرة التي يلعبها الفريق".

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وأضاف:"حياتك كلاعب كرة قدم تبدو عظيمة جداً، لأنك تعمل ما تحب مع منتخب بلدك أو ناديك، لن أعلق على مستقبلي لأنها ستكون قلة احترام لأياكس".

وتابع:"شيء عظيم أن تتحدث الأندية الكبيرة عني، وهذا يعني أنني قدمت عمل جيد هذا الموسم والأمور تسير على ما يرام".

يذكر أن أداء تاليافيكو يتواجد حالياً بمعسكر المنتخب الأرجنتيني، والذي يستعد لمواجهة فنزويلاً ودياً مساء الجمعة.