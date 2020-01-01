بيس 2020: من هم أفضل اللاعبين في اللعبة؟

تعرف على اللاعبين الأعلى تقييمًا في لعبة بيس 2020، ومن هم الأساطير المتاحين وأيهم أعلى تقييمًا، وما هي الأندية الأفضل داخل اللعبة؟

تعود لعبة بيس 2020 بأفضل حُلة ممكنة في هذه النسخة ومُطعمة بالعديد من الفرق الجديدة والمرخصة مثل برشلونة ويوفنتوس.

رغم أن اللعبة تُجابه أزمة وجود عدد من الفرق غير المرخصة، وبالتبعية شارات وقمصان مزيفة، إلا أن كل اللاعبين الكبار متواجدين مع أنديتهم.

على سبيل المثال يطلق على ليفربول "ليفربول آر" في بيس 2020، ولكن لديهم جميع اللاعبين الكبار مثل فيرجيل فان دايك، والذي يُعد المدافع الأفضل في اللعبة.

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الآن نتعرف سويًا على أفضل اللاعبين في بيس 2020..

من هم أفضل اللاعبين في بيس 2020؟

يقاتل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليكونا الأفضل في العالم، وقررت بيس 2020 أن تواصل التنافس بينهما ولكن داخل اللعبة وليس على أرض الواقع.

الثنائي هما الأفضل في بيس 2020 مع تقييم 94، بينما يأتي نيمار في المركز الثالث بـ92، ويتواجد 18 لاعبًا بتقييم 90 أو أعلى في هذه النسخة.

أغلب من لديهم تقييم عالٍ هم المهاجمون، ولكن يتواجد مدافعون مثل فان دايك وبيكيه وراموس ضمن أفضل 10 لاعبين في هذه النسخة أيضًا.

التصنيف اللاعب التقييم 1 ليونيل ميسي 94 2 كريستيانو رونالدو 94 3 نيمار 92 4 إيدين هازارد 91 5 سيرخيو أجويرو 91 6 لويس سواريز 91 8 فيرجيل فان دايك 91 8 سيرخيو راموس 90 9 جيرارد بيكيه 90 10 روبيرت ليفاندوفسكي 90 11 دافيد دي خيا 90 12 أنطوان جريزمان 90 13 يان أوبلاك 90 14 كيفن دي بروينه 90 15 هاري كين 90 16 محمد صلاح 90 17 أليسون 90 18 كيليان مبابي 90 19 مانويل نويل 89 20 لوكا مودريتش 89 21 سيرجيو بوسكيتس 89 22 رحيم ستيرلنج 89 23 إيديرسون 89 24 ساديو ماني 89 25 مارك أندريه تير شتيجن 89 26 دافيد سيلفا 88 27 كريم بنزيما 88 28 إدينسون كافاني 88 29 ماتس هوملس 88 30 توني كروس 88 31 بيير أوباميانج 88 32 كريستيان إريكسن 88 33 تياجو ألكنتارا 88 34 بول بوجبا 88 35 نجولو كانتي 88 36 كالديو كوليبالي 88 37 بيرناردو سيلفا 88 38 سمير هاندانوفيتش 87 39 جوشوا كيميش 87 40 هوجو لوريس 87 41 جورجيو كيليني 87 42 دييجو جودين 87 43 جاريث بيل 87 44 إيفان راكيتيتش 87 45 ميراليم بيانتيش 87 46 جوردي ألبا 87 47 ماركو رويس 87 48 فيليب كوتينيو 87 49 رافاييل فاران 87 50 تيبو كورتوا 87

من هم أفضل اللاعبين الشباب في اللعبة؟

لن تكون مفاجأة عندما تعلم أن كيليان مبابي هو اللاعب الشاب الأعلى تقييمًا، حيث أنه الوحيد الذي يحظى بتقييم 90.

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يأتي ماتياس دي ليخت ثانيًا، ويتبعه ألكسندر أرنولد ويليهما الحارس المتألق جيانلويجي دوناروما.

التصنيف اللاعب التقييم 1 كيليان مبابي 90 2 ماتياس دي ليحت 86 3 ألكسندر أرنولد 85 4 جيانلويجي دوناروما 85 5 جواو فيليكس 84 6 جادون سانشو 84 7 مارتن أوديجارد 83 8 إيدير ميليتاو 83 9 كاي هافيرتس 82 10 شالوف 81 11 فينسيوس جونيور 81 12 كريستيان بوليسيتش 81 13 دي باولا 81 14 نيكولا زانيولا 81 15 ميسون ماونت 81 16 ماتيو جندوزي 81 17 حسام عوار 81 18 لاوتارو مارتينيز 81 19 أشرف حكيمي 81 20 لافونت 81 21 إيرلينج هالاند 80 22 إدواردو 80 23 فيران توريس 80 24 إيكوني 80 25 بالاسيوس 80 26 فيدريكو فالفيردي 80 27 رايس 80 28 كونتي 80 29 كين 79 30 رودريجو 79

من هم أفضل الأساطير في اللعبة؟

يأتي مارادونا في المرتبة الأولى بكل التأكيد، ثم يأتي يوهان كرويف خلفه بفارق كبير عن إمكانات الأسطورة الأرجنتينية.

أوليفر كان هو الحارس الأعلى في الأساطير في بيس 2020، بينما يأتي مواطنه فرانز بيكنباور كأفضل مدافع في اللعبة.

التصنيف اللاعب التقييم 1 دييجو مارادونا 97 2 يوهان كرويف 93 3 زيكو 92 4 روماريو 91 5 كارل هاينز رومينيجه 91 6 رونالدينيو 91 7 فرانز بيكنباور 91 8 أوليفر كان 91 9 إنييستا 90 10 جابرييل باتيستوتا 89 11 أدريانو 89 12 رود خوليت 89 13 دافيد بيكهام 89 14 بافيل نيدفيد 89 15 فييرا 89 16 فرانشيسكو توتي 88 17 أليساندرو ديل بييرو 88 18 لويس فيجو 88 19 ريفالدو 88 20 فرانك لامبارد 88 21 أندريا بيرلو 88 22 خافيير زانيتي 88 23 روبيرتو كارلوس 88 24 باولو مالديني 88 25 باريسي 88 26 لاو 87 27 ريكوبا 87 28 راي 87 29 بول سكولز 87 30 كافو 87

ما هي أفضل الأندية في لعبة بيس 2020؟

يتشارك برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد في كونهم الأفضل في لعبة بيس 2020 بتقييم عام 86.

لا يوجد الدوري الألماني في بيس 2020، لذلك يتواجد بايرن في قسم الأندية الأوروبية رفقة باير ليفركوزن وشالكه.