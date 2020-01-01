كيف تؤثر "الكيمياء" على أداء وجودة اللاعبين في فيفا 20؟

تُعد الكيمياء هي الجزء الأهم على الإطلاق في بناء فريقك في فيفا ألتميت تيم، في هذا التقرير ستجد كل ما تريد معرفته عن كيفية تعظيم قدرها وتحقيق الفوز..

يسمح وضع فيفا ألتميت تيم للاعبين بأن يقوموا ببناء فريق أحلامهم في لعبة فيفا 20، ولكنه يتضمن عنصرًا أساسيًا يُدعى "الكيمياء" لضمان ألا يتمكن الأشخاص فقط من تجميع 11 لاعبًا خارقًا بدون تأثير منه.

الكيمياء هي أحد أكثر الجوانب التي تسبب ارتباكًا في اللعبة للمبتدئين عندما يبدأون مغامرتهم للمرة الأولى، ولكن عندما يتم فهمها بشكل صحيح، يمكن أن تسمح لك ببناء فريق يتضمن عدد من اللاعبين المميزين المختلفين، فيمكنك حينها جمع ميسي ورونالدو سويًا في فريق واحد.

الكيمياء السلبية لها تأثير سيئ على فريقك بكل التأكيد، ويمكن أن تجعل أداء لاعبيك أقل بكثير من تقييمهم في اللعبة، في حين أن الكيمياء العالية تعطى دفعة أكبر للتقييمات، حتى أنها تجعل اللاعبين يركضون أسرع ويطلقون الكرة ويمرروها بسرعة أكبر.

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الآن نتعرف سويًا على كل ما يخص الكيمياء..

ما هي كيمياء اللاعب الفردي؟

يحصل كل لاعب في بداية تشكيل فريقك على درجة تقيم من 1 لـ10 فيما يتعلق بالكيمياء، يتم تحديد ذلك على أساس من حولهم من لاعبين في أرض الملعب وكذلك موقعهم في التشكيلة، يشار إلى فوائد الكيمياء من خلال عناصرها المختلفة بثلاثة ألوان: أحمر، برتقالي أو أخضر.

يشير اللون الأحمر إلى أن اللاعب خارج موقعه تمامًا، على سبيل المثال مهاجم يلعب مدافع، بينما يشير البرتقالي إلى أن اللاعب خارج المركز جزئيًا، مثل قلب دفاع يلعب كظهير، أما الأخضر فيعني أن اللاعب في موقعه الصحيح.

يمكن شراء بطاقات تغيير المركز لتحسين نقاط المركز للاعب، فيتحول مثلًا الارتكاز إلى منتصف ملعب ذات طابع هجومي، والجناح الأيسر إلى خط وسط أيسر، ولكن لا توجد بطاقة تغيير موقع لاعب من جانب إلى جانب، فلن تتمكن من تحويل ظهير أيمن إلى ظهير أيسر.

العامل المحدد للكيمياء الفردية للاعب هو الروابط التي تجمعه مع اللاعبين الآخرين على أرض الملعب، اعتمادًا على التكوين، سيكون للاعب من 4 إلى 5 لاعبين مقربين، يؤشر إلى علاقة اللاعب بالآخر بنفس ألوان المؤشرات السابق ذكرها.

يتم حساب روابط اللاعبين وبعضهم البعض من خلال بعض الأشياء المشتركة بين اللاعب واللاعب المجاور من الجنسية والدوري والنادي.

يشير اللون الأحمر إلى عدم وجود شيء مشترك، بينما البرتقالي يشير إلى وجود شيء وحيد مشترك، والأخضر لوجود شيئين أو أكثر، ثم يتم حساب الكيمياء الفردية للاعب من خلال حساب إجمالي روابطه مع من حوله، يكون -1 علامة الأحمر، +1 برتقالي، +2 فأكثر أخضر.

يمكن تعزيز الكيمياء أيضًا من خلال تعين مدرب مناسب لفريقك، يتمتع المدربون أيضًا بسمات الجنسية والدوري، وسيعطي كل لاعب تعزيزًا للكيمياء الخاصة به.

آخر شيء يوفر دفعة +1 هو ولاء اللاعب،ويظهر ذلك من خلال درع ملون على كل بطاقة لاعب. يشير الدرع الواضح إلى أن اللاعب ليس لديه ولاء وأن الأخضر يظهر أنه يتمتع بالولاء الكامل.

أي لاعب يتم الحصول عليه من خلال الباقات المختلفة أو الأهداف التي تجعلك أول مالك له، يكون كامل الولاء لك، لكن من يتم شرائهم من فرق أخرى يكونوا في حاجة إلى 10 مباريات ليحصلوا على الولاء الكامل.

ما هي كيمياء الفريق؟

بعد الانتهاء من تشكيل فريقك وحصول كل لاعب على الكيمياء الفردية الخاصة به مع إضافة مدرب، سوف يتحصل فريقك على تقييم الكيمياء الخاصة به من 100.

حساب هذا بسيط، حيث ستقوم بإضافة كل الكيمياء الفردية للاعبين وجمعهم، ونتيجة لذلك ستتحصل على إجمالي كيمياء فريقك.

كيف تُغير الكيمياء جودة اللاعب؟

عند لعب مباراة في فيفا 20، يتم استخدام كيمياء اللاعب الفردية وكيمياء الفريق لحساب ما يعزز اللاعب أو يضعفه، يتم استخدام الصيغة التالية لتحديد التحسن الذي سيدخل على سماته بفعل الكيميا:

(كيمياء الفريق*.25) + ((كيمياء اللاعب*10)*.75)

إذا كان الرقم أعلى من 50، فسيحصل اللاعبون على سمات معززة بحد أقصى 99. ولا تؤثر الدرجة 50 بالضبط على السمات ، في حين أن أي شيء أقل من 50 سيقود إلى أن تخفض سمات اللاعب.

اللاعب الذي حصل على تقييم 10 فيما يتعلق بالكيمياء الفردية في فريق لديه 100 كيمياء سوف يتحصل على أعلى دفعة وهو ما يظهر في الحسبة التالية:

(كيمياء الفريق *.25) + ((كيمياء اللاعب*10)*.75)

(100*.25) + ((10*10)*.75)

= 25 + 75

= 100

ما هو تصنيف البدلاء من ناحية الكيمياء؟

نظرًا لأن البدلاء لا يتحصلون على نفس التصنيف الذي يلقاه من هم في التشكيل الأساسي فور وصولهم للفريق، يتم منحهم تلقائيًا 5 بغض النظر عن الروابط التي قد تكون تربطهم باللاعبين الآخرين، نتيجة لذلك سيحصل ميسي ورونالدو على نفس التقييم وهو 5 إذا كانوا على دكة بدلاء فريق مصنوع بالكامل من الليجا.

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الحساب هو نفسه ولكن الفارق أن كل لاعب بديل سيتحصل على دفعة صغيرة لسماتهم بسبب تقييمه الافتراضي، ويشار إلى ذلك في المثال أدناه:

(كيمياء الفريق*.25) + ((كيمياء اللاعب*10)*.75)

(100*.25) + ((5*10)*.75)

= 25 + 37.5

= 62.5

ما هي الخصائص التي تعزز الكيمياء؟

كل لاعب لديه أسلوب الكيمياء المطبق عليه، كما هو موضح في بطاقته من خلال أيقونة بالأسفل.

يتم تطبيق أسلوب الكيمياء الأساسي للاعبين الجدد، مما سيعزز سماتهم في مجالات وهي التمرير، السرعة، التسديد، المراوغة، السمات الجسدية وقطع الكرات.

الأسلوب الأساسي يزيد +5 على الأكثر في جميع السمات، بينما أسلوب هانتر يركز على مجالين فقط وهما السرعة والتسديد ويزيد من السمات التالية:

التسريع (+15) ، سرعة الجري (+10) ، تحديد المواقع (+15) ، إنهاء الهجمات (+10) ، قوة التسديد ( +10) ، التمريرات الطويلة (+5) ، الكرات على الطائر (+10) ، ركلات الجزاء (+15).