بيريز: زيدان الأنسب لقيادة تشيلسي ومبابي يستحق الكرة الذهبية

لا يتوقع استمرار ساري مدرباً للبلوز بعد نهاية الموسم الحالي

يعتقد روبرت بيريز نجم أرسنال ومنتخب فرنسا السابق، أن زين الدين زيدان هو المدرب المناسب لتشيلسي.

بيريز سبق وأن لعب مع زيدان في الديوك قبل اعتزال كل منهما للكرة، ليتجه زيزو إلى مجال التدريب ويخوض تجربة ناجحة مع ريال مدريد.

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الفرنسي فاز مع الميرينجي بـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا وبطولة أخرى للدوري الإسباني، ليُرشحه بيريز للانتقال للدوري الإنجليزي.

وقال بيريز:"وضع غريب جداً يشهده تشيلسي والطريقة التي يتعامل بها مع المدربين، ساري رائع جداً وخاض تجربة جيدة مع نابولي، لكن من الصعب استمراره لموسم آخر مع البلوز".

وأضاف:"يبدو وان هناك بعض اللاعبين يتمتعون بقوة كبيرة في تشيلسي، وساري لا يستطيع التعامل مع ذلك وفرض نفسه".

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وأما عن زيدان:"ستكون خطوة رائعة جداً، يستطيع إجبار الجميع على احترامه في غرفة الملابس لأنها شخصيته حتى وهو لاعب".

وتابع:"زيدان يتمتع بشخصية المحارب ولديه خبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي تعتبر عنصر إغراء كبير لمالك تشيلسي رومان أبراموفيتش".

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بيريز تطرق أيضاً خلال حديثه عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، وإمكانية منافسته على الكرة الذهبية.

وأوضح نجم أرسنال السابق:"أعتقد أنه سيفوز بالكرة الذهبية بدون أدنى شك، هو النجم القادم خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

وفي نهاية حديثه أكد بيريز اعتقاده بأن الدوري الفرنسي بحاجة للمزيد من التقدير، لحصول مبابي على الإشادة المناسبة التي يستحقها.