تصريحات وكيل بيل تُثير اهتمام مانشستر يونايتد

النادي الإنجليزي مازال يحلم بضم اللاعب الويلزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثارت تصريحات جوناثان باريت وكيل أعمال جاريث بيل نجم ريال مدريد اهتمام مانشستر يونايتد، إذ أحيت آمالهم في إمكانية ضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وكانت جماهير الريال قد أطلقت صافرات الاستهجان ضد بيل خلال مباراة الكلاسيكو الأخير ضد برشلونة، التي خسرها الفريق على ملعبه بيرنابيو بهدف دون رد، ليرد باريت واصفًا تصرفات تلك الجماهير بالمخجلة والفضيحة، مؤكدًا أن الأجيال الحالية ستتحدث كثيرًا عن أهداف بيل المهمة ومطالبًا الجمهور بتقبيل قدمي موكله الويلز بدلًا من شتمه.

بيل كان قد أبدى رغبته بعدم العودة للدوري الإنجليزي مفضلًا إنهاء مسيرته مع ريال مدريد، لكن صحيفة ميرور قالت أن تصريحات وكيله تفتح الباب من جديد أمام رحيل اللاعب عن العاصمة الإسبانية، وهنا تبدو فرص عودته للبريميرليج كبيرة.

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أضافت الصحيفة أن المسؤولين في مانشستر يونايتد استمعوا وراقبوا تلك التصريحات باهتمام بالغ، وأنهم ينتظرون حاليًا الفرصة المناسبة للحديث مع اللاعب عن إمكانية اللعب على ملعب أولدترافورد الموسم القادم.

يُذكر أن صاحب الـ29 عامًا انضم لريال مدريد قادمًا من توتنهام في صفقة قياسية صيف 2013، وقد لعب هذا الموسم 33 مباراة في جميع البطولات أحرز خلالها 13 هدفًا.