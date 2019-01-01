يوفنتوس يُصوب أنظاره نحو أسينسيو

يوفنتوس يُركز كثيرًا في السوق على لاعبي الريال!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن ريال مدريد بات الوجهة المفضلة لدى يوفنتوس لشراء اللاعبين، إذ بعدما أتم النادي صفقة ضم كريستيانو رونالدو مقابل 100 مليون يورو الصيف الماضي، تربطه الصحافة يوميًا بالعديد من أسماء الفريق الإسباني.

الصحافة كانت قد تحدثت عن رغبة يوفنتوس في ضم الظهير الأيسر مارسيلو ولاعب الوسط إيسكو، خاصة أنهما خرجا من حسابات المدرب سانتياجو سولاري واستمراره في منصبه للموسم القادم سيضع على الأرجح حدًا لمسيرتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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لكن الجديد جاء من صحيفة توتوسبورت التي زعمت أن النادي الإيطالي صوب أنظاره نحو ماركو أسينسيو، والذي كذلك لا يعيش أفضل أيامه حاليًا في مدريد، إذ لعب 14 مباراة أساسية و12 من مقاعد البدلاء هذا الموسم، لكنه لم يترك بصمته سوى على 4 أهداف، بإحراز 2 وصناعة مثليهما.

صاحب الـ23 عامًا مازال مرتبطًا مع الريال بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة، لكن الصحيفة الصادرة من تورينو أوضحت أن هذا لم يُثبط عزيمة يوفنتوس في السعي لضمه الصيف القادم خاصة أنه يراه الخيار الأمثل لتدعيم الهجوم ومنحه الجودة المطلوبة للمنافسة على دوري أبطال أوروبا.