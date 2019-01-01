بيرناردو سيلفا يطالب مانشستر سيتي بضم جواو فيليكس

لفت انتباهه مع بعض المواهب في بنفيكا

ناشد بيرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي، إدارة ناديه بالتعاقد مع جواو فيليكس موهبة نادي بنفيكا البرتغالي.

فيليكس يقدم مستويات مميزة مع بنفيكا هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفاً وصنع 8 في جميع البطولات.

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سيتي ويوفنتوس وكذلك بايرن ميونيخ، جميعها أندية مهتمة بالحصول على خدماته، وهو ما دفع سيلفا بمحاولة إغراء اللاعب وبعض زملائه الشباب بالانضمام له.

وقال سيلفا:"استمتعت جداً باللعب ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، فريق رائع جداً ولديه نجوم مميزين من يوتا، فلورينتينو وفيرو وجواو فيليكس".

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وأضاف:"أتمنى أن يقوم مانشستر سيتي بجلب هؤلاء النجوم الصغار للنادي".

يذكر أن لويس فيليبي فييرا رئيس بنفيكا، أكد مراراً وتكراراً على عدم رحيل أي من لاعبي فريقه بالصيف.