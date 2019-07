بيب سيجورا.. القافلة تعوي والرئيس يسير!

"برشلونة وجوسيب سيجورا قد توصلا لاتفاق بشأن إنهاء عقده مع النادي. برشلونة يعرب علناً عن امتنانه لجوسيب سيجورا على إخلاصه وتفانيه، ويتمنى له الحظ الطيب والنجاح في المستقبل".

بتلك الكلمات أعلن النادي الكتالوني أخيراً عن رحيل المدير الرياضي الأكثر حصداً للكراهية في العصر الحديث، الرجل الذي جعل الكتلان يتحسرون حقاً على تكسيكي بيجرشتاين، وهو نفسه من جعلهم يلاحظون أن أندوني زوبيزاريتا لم يكُن بهذا السوء.

للتوضيح.. سيجورا تولى منصبه في الخامس من يوليو 2017، ما يعني ببساطة أنه قد افتتح عهده برحلة التعاقد مع ماركو فيراتي التي انتهت بخسارة نيمار. الرجل للأمانة لم يكتفِ بهذا، بلدون اسمه على مجموعة من أعظم تعاقدات النادي، مثل باولينيو وييري مينا وأخيراً حدث ولا حرج: فيليبي كوتينيو

الأول هو الأول حقاً، فهو أول لاعب وسط يمر من بوابة برشلونة بتلك اللمسة الأولى الرديئة في الألفية الجديدة، والثاني هو مدافع بالكاد يعرف شيئاً عن اللعب في منظومة مشابهة، أما الثالث فهو صانع الألعاب قليل المجهود البدني الذي –ولسبب ما- قررت تلك الإدارة أنه بديل أندريس إنييستا، أو بديل نيمار، لا؟ ديمبيليه هو بديل نيمار؟ حسناً ولكن ديمبيليه قد أصيب، إذاً كوتينيو هو بديل نيمار.

أنت تعرف إلامَ أفضت تلك الحكاية الرديئة.. في النهاية برشلونة أنفق 160 مليون يورو فقط ليكتشف أن كوتينيو ليس إنييستا، وأنه تقريباً غير قابل للاستعمال لعدة عوامل "كروية" يجهلها "مدير الكرة" كما ينص منصبه اصطلاحاً بالحرف.

للأمانة تغير جانب كبير من تلك الصورة في الموسم التالي، بالتخلص من هؤلاء الفائضين عن الحاجة ومن هم دون المستوى، وتدعيم الفريق بصفقات أفضل مثل أرتورو فيدال وأرتور ميلو وكليمون لونجليه الذي أنقذ الدفاع الموسم الماضي، وأخيراً مالكوم، الذي شأنه شأن سيميدو صفقة العام السابق مباشرةً، نحن لا نعلم لماذا يكرههم المدرب إن جاز التعبير، تعبير المدرب بالطبع.

الآن أتى أنتوان جريزمان أيضاً مقابل 120 مليون يورو، بطريقة لن تبقي على العلاقات مع أتلتيكو مدريد بنفس درجة الود، تماماً كما أفسد الإلحاح المبالغ به بعض العلاقات مع ليفربول لأجل كوتينيو، تخيل.. ليتك أفسدتها لسبب يستحق!

مشكلة جريزمان هنا ليست فقط في طريقة التفاوض ولا في المتاعب القانونية التي ستأتي بها، إدارة بارتوميو معتادة على تلك الأمور بالفعل، فهي نفسها إدارة ساندرو روسيل بطلة فضيحة صفقة نيمار في 2013، والتي أطاحت مجازاً برأس الأفعى، ولكن الذيل كما ترون جميعاً باقٍ ويتمدد، ويستعد لاستعادة نفس النيمار الذي لا يوجد به أدنى عيب تقريباً سوى والده الجشع وعقليته المنعدمة وعيد ميلاد شقيقته الذي هو أهم منكم جميعاً.

للتذكير ليس إلا، نيمار وبعد أسابيع من المراوغة قرر تأجيل مغادرته إلى الثالث من أغسطس 2017 حتى يستحق مكافأة الولاء في الأول من أغسطس، والتي قاضى النادي لأجلها لاحقاً. أعرف أننا يُفترض بنا أن نتوقف لوهلة مع الحمقى الذين جعلوا شرط "الولاء" مستحق الدفع قبل نهاية السوق بشهر كامل، ولكن الحمقى ذاتهم في طريقهم لإعادة نفس السرطان إلى جسد النادي، فلا بأس بذلك الآن حقاً.

"في حالة نيمار أو غيره، يجب أن نقدم الأفضل للفريق. ولكن هذا جانب يجب أخذه بعين الاعتبار في لحظة الحقيقة، لا يجب أن ننسى الإهانة التي وجهها لنا نيمار كنادٍ، ولكن إن كنا نعتقد أنه رغم ذلك يجب أن يكون هو من نتعاقد معه، سنفعل ذلك". - بيب سيجورا (20 نوفمبر 2018)

لأنه حتى ساعة الحائط المعطلة يمكنها أن تصبح صحيحة مرتين في اليوم! حتى سيجورا نفسه اعتبر أن ما حدث به إهانة ما للنادي، صحيح أنه اضطر للركون للدبلوماسية في النهاية مؤكداً أن مصلحة النادي فوق كل اعتبار، أو ربما تكون تلك هي قناعاته حقاً لا يمكننا الجزم، ولكن في النهاية شخص ما في تلك الإدارة أقر أخيراً بأن هنالك إهانة ما.

