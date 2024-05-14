توتنهام ضد مانشستر سيتي | عندما يتخلى جوارديولا عن مبادئه .. و"هدية من السماء" حطمت حلم آرسنال

لقب الدوري يقترب من مانشستر سيتي كثيرًا..

خطوة وحيدة فقط أصبحت تفصل مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التتويج باللقب الرابع تواليًا، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

مانشستر سيتي فاز بهدفين مقابل لا شيء، مساء يوم الثلاثاء، على مستضيفه توتنهام هوتسبير، في المباراة المؤجلة من الجولة 34 بمسابقة الدوري.

وبهذه النتيجة.. رفع السيتزنس رصيده إلى النقطة 88 في الصدارة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، قبل جولة واحدة من النهاية.

ويحتاج مانشستر سيتي بذلك، إلى الفوز بأي نتيجة في الجولة الأخيرة، على أرضه ووسط جماهيره، ضد نادي وست هام يونايتد، أو حتى التعثر بالتعادل أو الخسارة، بشرط أن لا يفوز آرسنال.

أما آرسنال الذي قدّم موسمًا تاريخيًا، تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا؛ فيحتاج إلى الفوز على أرضه ووسط جماهيره، ضد نادي إيفرتون، وبأي نتيجة كانت، مقابل خسارة أو تعادل السيتزنس.

ويلعب فارق الأهداف لمصلحة آرسنال؛ حيث أنه إذا تعادل في النقاط مع مانشستر سيتي، سيتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز مانشستر سيتي الهام على توتنهام هوتسبير..