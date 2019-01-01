بوفون: إنتر مع يوفنتوس مواجهة سكوديتو

ديربي إيطاليا الأسبوع المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، عن اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل لفريقه أمام إنتر، ويعتبره مهماً في تحديد بطل الدوري.

يوفنتوس انتصار السبت على سبال بهدفين نظيفين، بينما عاد إنتر بالنقاط الثلاث من ميدان سامبدوريا بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد.

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وقال بوفون مع "سكاي": "أشعر بالفخر لتحطيم الرقم في عمر تقريباً 42 عاماً، ولكني في حالة مميزة نفسياً وجسدياً، لم أتخيل حدوث الأمر قبل 6-7 سنوات".

وأضاف: "أشعر بالسعادة الغامرة لأنني أتفهم أن الحياة متسامحة معي، الآن نتحدث عن إنتر ويوفنتوس لأنه بالتأكيد لقاء تحديد مسار السكوديتو".

وواصل جيجي: "نحن نلعب من أجل اللقب، وكذلك هم يطمحون له وهذا منطقي، أعرف كونتي وماروتا، في قلبهم يفكرون فيه، يملكون الجودة والقوة لجعل الفريق يلعب على اللقب".

واختتم: "مباراة أتلتيكو لم تكن سيئة، لننظر لنصف الكوب الممتليء، قابلنا فريقاً مرشحاً لرفع الكأس، رأينا يوفنتوس يلعب المباراة ويخلق الفرص".

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ويلعب يوفنتوس منتصف الأسبوع أمام باير ليفركوزن بدوري الأبطال، ثم يحل ضيفاً ثقيلاً على إنتر الأحد المقبل.