بوسكيتس: برشلونة؟ أحتاج 5-6 ساعات لتحليل الوضع!

اللاعب مستمر في صفوف إسبانيا رغم تقدمه بالعمر

علق سيرجي بوسكيتس، نجم إسبانيا، على توتر الأوضاع في صفوف ناديه برشلونة في الموسم الماضي وما تلاه من قرارات وتغييرات داخل وخارج الملعب.

وأقال برشلونة كيكي سيتيين ثم عين رونالد كومان بعد خيبات الموسم الماضي، ولكن الغضب والاحتجاج استمر ضد إدارة النادي التي يحملها الكثيرون المسؤولية.

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وقال بوسكيتس بالمؤتمر الصحفي للقاء أوكرانيا وإسبانيا بدوري الأمم الأوروبية: "برشلونة؟ الوضع من الداخل ليس الأفضل من حيث الأعوام ومن الخارج ليست أفضل اللحظات".

وأكمل: "إذا توقفت لإعطاء رأيي عن برشلونة قد أحتاج لخمس أو ست ساعات، لم نكن في أفضل حال بشكل جماعي أو فردي وتلك رياضة جماعية".

وواصل متوسط الميدان: "ماحدث قد حدث والآن هناك تغيير في النادي آمل أن يكون للأفضل ونتحسن".

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وعن استمراره مع المنتخب: "اعتزال بيكيه وكاسياس؟ كل لاعب له ظروفه الخاصة وأحترم قرارات الكل، الوضع صعب، أتمنى أن أستمر هنا لفترة طويلة".

وتلعب إسبانيا أمام أوكرانيا بالجولة الرابعة من دوري الأمم بعد أن انتصرت مطلع الأسبوع على سويسرا بهدف نظيف.