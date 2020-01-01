خاص | مطالب تير شتيجن تصدم برشلونة

الحارس الألماني لم يمدد عقده بعد رسمياً

علمت مصادر "جول" أن مارك أندريه تير شتيجن، حارس الفريق، اشترط في بداية مفاوضات عقده الحصول على راتب يجعله الأعلى في العالم بين حراس المرمى.

وطلب تير شتيجن 24 مليون يورو في بداية المفاوضات، المبلغ الذي خفضه وكيله إلى 18 مليون يورو بعد جائحة كورونا والظروف الصعبة للنادي.

وتكمن الصعوبة في أن حتى بعد تخفيض المطالب الخاصة بالألماني تظل صعبة التحقيق على النادي المتعثر اقتصادياً، خصوصاً وأن رفع راتبه سيجعله ثاني أعلى اللاعبين بعد ليونيل ميسي.

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9 أكتوبر

كشفت تقارير عن آخر التطورات بخصوص المفاوضات بين برشلونة وحارسه مارك أندريه تير شتيجن بخصوص تمديد عقده، العملية التي ستتأثر بتراجع النادي مادياً بسبب فيروس كورونا.

ويملك الألماني عقداً يمتد حتى 2022 وتدور المفاوضات بين الطرفين منذ عدة شهور من أجل الوصول لصيغة تبقي على أحد أهم نجوم الفريق بالقلعة الكتالونية لمدة إضافية.

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وقالت "آس" إن الاتفاق أصبح وشيكاً بين الطرفين على تمديد العقد حتى 2025، ولكن بشروط إضافية وجديدة تأثرت بوضع النادي الاقتصادي المتدهور مؤخراً.

وأوضح التقرير أن راتب تير شتيجن في العام الأول سيكون أقل، ولكن سيتم تعويضه في العامين التاليين اقتصادياً وذلك لتجنب المزيد من الأعباء المادية بتلك الفترة.

الحارس سيكون الأول الذي سيخضع لهذا الإجراء من لاعبي فريق الكرة، ولكن سبقه ثلاثي فريق السلة موريتيش، هانجا، وبيير أوريولا.

وأعلن برشلونة مؤخراً عن ميزانية النادي عن الموسم المنصرم، والتي شهدت تكبد الفريق خسائر مادية كبيرة أشار إلى دور توقف النشاط الكروي فيها.

ويلعب تير شتيجن مع برشلونة منذ 2014، وسبق وجدد عقده في 2017 بعد أن أثبت أحقيته بحماية العرين الكتالوني منذ انضمامه من بوروسيا مونشنجلادباخ.