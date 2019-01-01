أليجري: من ينتقدني ويوفنتوس بحاجة لطبيب ماهر
هيثم محمد فيسبوك تويتر
فتح ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، باب الهجوم على منتقديه هو وفريقه في أعقاب نجاحه بقلب الطاولة والعبور على حساب أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال.
وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية مساء الثلاثاء ليقود فريقه للانتصار 3-0 وفي إجمالي اللقاءين 3-2، والعبور نحو ربع نهائي دوري الأبطال.
وقال أليجري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "النقد؟ ليست مشكلتي ولكن مشكلتهم، خمس أعوام هنا فزت بكل شيء، من يحتاج العلاج هو من ينتقدني، هناك من يحتاج طبيباً ماهراً وبعضاً من الصبر".
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رونالدو 3 🆚 أتليتكو مدريد 0.. 🤷♂️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/k0b4DnddOD— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 12, 2019
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وواصل: "الفضل في المباراة للاعبين وليس أليجري، شعروا بأهمية المباراة، طلبت منهم عدم اللعب بعصبية وتوتر ونجحوا بذلك".
وختم بالإشادة بلاعبه إيمري تشان: "مركزه ليس فكرة جديدة، أردت تطبيقها بالذهاب، نحتاج للاعب مثله لأنه يجيد اللعب بالكرة، لعب أفضل لقاء له منذ وصوله، وفضلته على كاسيرس لأن الأخير دفاعي أكثر".
الجدير بالذكر أن عديد التقارير خرجت في الأيام الأخيرة تتحدث عن رحيل محتمل لأليجري عن صفوف يوفنتوس في أعقاب خسارة الذهاب.