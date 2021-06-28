بوجبا يتدخل ويقول الكلمة الأخيرة في تشكيل فرنسا!

شكوك حول تدخل بوجبا في التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا

نشرت تقارير صحفية أن لاعب منتخب فرنسا، بول بوجبا يتدخل بشكل أساسي في تشكيل وخطة مباريات المنتخب الفرنسي في منافسات أمم أوروبا الجارية.

بماذا أفادت التقارير الصحفية؟

ذكرت "RMC Sport" أن الدولي الفرنسي بول بوجبا هو السبب الرئيسي وراء أن يعتمد المنتخب الفرنسي على خطة 3-4-3 حيث أن بوجبا كان مسؤولاً عن التشكيل في التدريبات في اليومين الماضيين.

ويعتقد بوجبا أن هذا الشكل سيمنح فرنسا مسؤولية دفاعية أقل ومزيدًا من الحرية للاستفادة من إمكاناتها الهجومية. في البداية تمت مناقشة 4-3-3 ، قبل أن يتحدث بوجبا ويصمم من أجل 3-4-3.

كيف تجري الأمور في تدريبات المنتخب الفرنسي؟

في المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب فرنسا قبل مواجهة سويسرا تطرق ديشامب للحديث عن تعامله مع اللاعبين في التدريبات: "أتحدث مع اللاعبين، لأكون على علم بمشاعرهم، الهدف هو وضعهم في أفضل الظروف الممكنة لأداء جيد".

ثم أضاف: "إذا كنت تسأل من لديه الكلمة في المنتخب، فأنا من يتخذ القرار الأخير".

كيف ستكون فرنسا بذلك التشكيل؟

سيسمح هذا الشكل 3-4-3 باستغلال قدرة كريم بنزيما على اللعب بالرأس بشكل أكبر وستكون التمريرات أكثر تنظيمًا بالإضافة إلى أن ذلك سيمنح مبابي أخطر لاعب لمنتخب فرنسا بالتحرك السريع والحرية الكاملة داخل منطقة جزاء الخصم.

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