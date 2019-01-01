سمولينج: تحدثت مع ميسي بعد انتهاء المباراة

إصابة بالغة تعرض لها النجم الأرجنتيني بسبب سمولينج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق كريس سمولينج، مدافع مانشستر يونايتد، على اللقطة التي تسبب فيها بإصابة نجم برشلونة ليونيل ميسي، وأكد أنه تحدث مع الأخير ولا يوجد مشاكل بينهما.

وأصيب ميسي على مستوى الوجه بجرح غائر بعد اصطدامه بسمولينج في لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وقال سمولينج مع "بي بي سي": "تحدثنا بعد المباراة، في وقتها لم أدرك حجم الموقف، ولكن تصافحنا ولا يوجد مشاكل بيننا".

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🗓️منذ عامين

في ليلة من ليالي الأبطال 🏆

فاز يوفنتوس بهذه الثلاثية على برشلونة 👀

هل سيصلان إلى النهائي هذا العام 🤔pic.twitter.com/gJegfCRXFT — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

وأكمل: "أيضاً سواريز رغم الصراع بيني وبينه تصافحنا بعد المباراة وتمنى لي حظاً سعيداً، من الجيد أن تسود الروح الجيدة بعد كل ذلك الصراع في الملعب".

وأفادت التقارير أن ميسي قد يغيب عن لقاء برشلونة المقبل في الدوري بسبب الإصابة، ولكن سيكون جاهزاً لمباراة العودة أمام مانشستر يونايتد.

ويستضيف برشلونة يونايتد على ملعب "كامب نو" مساء الثلاثاء المقبل في إياب ربع النهائي بعد سابق انتصاره بهدف نظيف في مانشستر.