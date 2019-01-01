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دوري أبطال أوروبا

لوكاكو: مانشستر يحتاج للشجاعة أمام برشلونة

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يونايتد خسر ذهاباً في ملعبه
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، تفاؤله بفرص فريقه في العبور على حساب برشلونة رغم خسارته ذهاباً على ملعبه "أولد ترافورد".

وسقط يونايتد بهدف للويس سواريز وقدم عرضاً متحفظاً، ويحل ضيفاً على برشلونة الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب التي سيحتاج للفوز بها بفارق هدفين للعبور.

وقال لوكاكو في تصريحات نقلتها "مترو": "علينا الإيمان بفرصنا ولا نستقبل الأهداف ونلعب بشجاعة، برشلونة فريق مختلف وكل مباراة كذلك، علينا فقط التحسن".

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وواصل: "يجب أن نملك الإيمان والرغبة والإمكانيات، لا تعرف أبداً ما قد يحدث، علينا أن نكرر ما فعلنا في الشوط الثاني ولكن على مدار تسعين دقيقة".

واستمر البلجيكي: "يمكنك التسجيل من فرصة واحدة كما فعلوا، علينا أن نظهر بثقة أكبر عندما نسافر للعب هناك".

ويلعب مانشستر يونايتد مساء السبت أمام ضيفه وست هام يونايتد ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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