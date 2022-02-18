ريال مدريد بات الأقرب لضم هالاند والسبب جلسة في موناكو

أصبح ريال مدريد هو النادي الأوفر حظًا للحصول على توقيع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

هذا ما ذكرته صحيفة "سبورت" التي كشفت عن اجتماع جمع بين مسؤولي النادي الملكي وممثلي هالاند بمدينة موناكو الفرنسية.

كيف اجتمع ريال مدريد مع ممثلي هالاند؟

أصل القصة يعود إلى بعثة من مدريد لموناكو من أجل بحث التعاقد مع أوريلين تشواميني، في نهاية يناير الماضي.

لكن بحسب سبورت، فإن لاعب موناكو الشاب كان مجرد "غطاء" لعملية أكبر تخص إنهاء الاتفاق على ضم هالاند.

مسؤولو الريال جلسوا على طاولة المفاوضات مع البرازيلي رافاييل بيمنتا، الذراع اليُمنى لوكيل اللاعبين الشهير، مينو رايولا.

ولا يزال رايولا يُعاني من أزمة صحية تمنعه من مباشرة أعماله، لذلك تواجد بيمنتا رفقة والد هالاند، ألفي، للنقاش مع الملكيين حول كل شيء.

ماذا كانت نتيجة الاجتماع بين ريال مدريد وهالاند؟

في نهاية هذا الاجتماع، أبرم ريال مدريد اتفاقية "تفضيلية" للتوقيع مع هالاند، مهما كانت الأندية الأخرى المهتمة بالدولي النرويجي.

يظل القرار النهائي في يد هالاند، لكن الأفضلية من نصيب ريال مدريد، الذي عليه الآن التقدم إن قرر اللاعب الرحيل في الصيف المقبل.

وكانت الصحف الإسبانية قد أشارت من قبل إلى أن النادي الإسباني يفضل الانتظار إلى عام 2023 للتعاقد مع صاحب العشرين عامًا.

ماذا ينقص ريال مدريد للتعاقد مع هالاند؟

وبشكل عام، الاتفاق حضر بين هالاند والريال هكذا، يصبح المتبقي الاتفاق بين الميرينجي وبوروسيا دورتموند.

ولا يتوقع أن تتواجد أزمة حقيقية في هذا الصدد، فالعلاقة مميزة للغاية بين الناديين، بجانب الشرط الجزائي الموجود في عقد هالاند بقيمة 75 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن هالاند يحق له تغيير رأيه وعدم الانضمام للريال إن أراد، لكن الأفضلية فقط للأبيض حاليًا بهذا الاتفاق.

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