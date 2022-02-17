ميسي: باريس في الطريق الصحيح للفوز بدوري أبطال أوروبا

شدد ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان على صعوبة دائمًا الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكنه أشار إلى أن فريقه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق اللقب الغالي ومعانقة ذات الإذنين.

ويأمل البرغوث الأرجنتيني في أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة في تاريخه.

وساهم ميسي في فوز باريس سان جيرمان، على ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء.

وقال ميسي في تصريحات لمجلة فريقه: "الفوز بدوري أبطال أوروبا، معقد للغاية فالبطولة تضم العديد من الفرق القوية والمميزة، ويمكن لخطأ صغير أن يقضي عليك، ولكني اعتقد أن فريقنا لديه فرصة للفوز بها".

وتابع: "نحن متحمسون لهذه الفكرة ونأمل أن نصل إليها، لكن علينا أن نأخذ الأمور بالتدريج، وكما ذكرت سابقًا ليس دائمًا أن يحصل عليها الفريق الأفضل، يجب أن نركز في كافة التفاصيل".

وأضاف: "في النهاية أقوى الفرق هي التي تحقق أهدافها وتسير وفقًا لمشروعها الرياضي، ونحن نسير على هذا الطريق ونسعى لأن نصبح دائمًا أفضل مما نحن عليه".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، سيحل ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات إياب دور الـ 16 من البطولة يوم 9 مارس المقبل.