النتائج المباشرة
الدوري الإسباني الدرجة الأولى

بواتينج يتجاهل ميسي في اختياراته لأفضل اللاعبين

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
المهاجم الغاني يمر بفترة صعبة في برشلونة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن كيفين برينس بواتينج، لاعب برشلونة، عن اختياراته لأفضل لاعب زامله في مشواره الكروي الممتد بين عديد الأندية الكبرى.

ولا يمر بواتينج بفترة طيبة مع برشلونة الذي انتقل له معاراً من ساسولو يناير الماضي، إذ لا يشارك ولا يدخل قائمة الفريق الكتالوني.

وأجرى الغاني حواراً مع قناة برشلونة الرسمية سئُل فيه عن أفضل لاعب لعب بجواره، ليجاوب: "زلاتان إبراهيموفيتش".

اختيارات المحررين

مالكوم يهرب من برشلونة إلى إيطاليا

برشلونة يوجه أنظاره نحو ماركوس راشفورد

ولعب بواتينج مع المهاجم السويدي في فترتهما مع ميلان عندما قادا الروسونيري للتتويج بالدوري الإيطالي موسم 2010-2011.

وأثار تجاهل بواتينج ذكر زميله ليونيل ميسي استغرب جماهير برشلونة، خصوصاً بعد تصريحات اللاعب وقت الانضمام للبلوجرانا ووصفه الأرجنتيني بالأفضل في العالم.

وسبق لبواتينج أن تعرض للانتقادات وقت تصريحاته عن ميسي بسبب حديث قديم له ذكر فيه أن لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو هو الأفضل.

 

إغلاق