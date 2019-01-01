برشلونة يوجه أنظاره نحو ماركوس راشفورد

البحث عن خليفة سواريز لازال مستمراً

يسعى نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يبحث عن خيار هجومي جديد في السوق، ليكون الخليفة الأنسب للأوروجوياني لويس سواريز.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت استهداف برسا لبعض الأسماء، بعد استبعاد الفرنسي أنطوان جريزمان من القائمة.

راشفورد يعتبر خياراً منطقياً للنادي الكتالوني، نظراً لصغر سنه حيث يبلغ من العمر 21 عاماً.

ويطمح برشلونة في الاستفادة من الحالة الفنية الرائعة التي يمر بها الإنجليزي مع الشياطين الحمر هذا الموسم.

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الدولي الإنجليزي لم يوقع على عقد جديد حتى الآن، مع امتلاك مانشستر ميزة تجديد عقده لسنة إضافية حتى صيف 2021.

وهو ما يجعل مهمة التعاقد معه ليست صعبة لبرشلونة، بإغرائه بفرصة قيادة هجوم الفريق تمهيداً للتخلي عن سواريز الي قارب عمره الـ33 عاماً.

يذكر أن راشفورد نجح في تسجيل 12 هدف وصنع 9 في 38 مباراة مع يونايتد هذا الموسم.