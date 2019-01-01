مالكوم يهرب من برشلونة إلى إيطاليا

اللاعب كان قريباً من روما الصيف الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن البرازيلي مالكوم سيبحث عن الرحيل من صفوف برشلونة الصيف المقبل والاتجاه للدوري الإيطالي من بوابة إنتر.

مالكوم لم يلعب مع الفريق الكتالوني إلا 15 مباراة في كل المسابقات منذ انتقاله الصيف الماضي، والذي كلف الفريق قرابة 45 مليون يورو.

وأفادت "كوريري" أن إنتر مهتم بخدمات اللاعب البرازيلي ومستعد لفتح قنوات التواصل مع الفريق الكتالوني الصيف المقبل لضمه.

وتحدث التقرير أن تحرر إنتر من قواعد اللعب النظيف سيجعله حراً للتعاقد فوراً مع اللاعب أو استعارته مع بند إلزامية الشراء.

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وذكرت الصحيفة أن اللاعب لا يمانع الرحيل عن ناديه الحالي والانتقال للدوري الإيطالي من أجل اللعب بشكل أساسي.

وتفتح مفاوضات برشلونة مع ماكسي جوميز، مهاجم سلتا فيجو، باب رحيل مالكوم لرغبة النادي الكتالوني بتوفير مقعد للاعب غير أوروبي بقائمته.

ولا يحمل أي من الثنائي مالكوم وجوميز جواز سفر أوروبي، وبالتالي يتم قيدهم كأجانب في قائمة فرقهما بالليجا الإسبانية.

الجدير بالذكر أن مالكوم كان قريباً من الانتقال لروما الصيف المقبل قبل أن يغير وجهته ويختار برشلونة.