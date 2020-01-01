تقارير .. أرسنال يجد بديل أوباميانج في صفوف ريال مدريد

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن أرسنال يسعى للحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش في الصيف المقبل.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي أرسنال يريد الحصول على خدمات اللاعب لوكا يوفيتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور" والتي أكدت أن يوفيتش أصبح ضمن أولويات أرسنال لدعم خط الهجوم في الصيف القادم.

يأتي هذا في ظل رغبة إدارة النادي في تعويض الرحيل المنتظر للنجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف المدفعجية الحالي وبوروسيا دورتموند السابق.

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وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي أكدت أن أوباميانج سيرحل عن صفوف أرسنال بنهاية الموسم الجاري، بعدما اقترب تعاقده من الانتهاء بالرغم من تصريحاته الأخيرة.

أوباميانج يُبشر جماهير أرسنال باحتمالية استمراره

ويرتبط أوباميانج بعقد مع أرسنال حتى نهاية الموسم المقبل، ويحق له التفاوض مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد المقبلة في يناير القادم.

ويعاني في الوقت نفسه لوكا يوفيتش من قلة المشاركة في صفوف ريال مدريد في ظل عدم تأقلمه وفشله في إقناع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي اللندني تشيلسي وتوتنهام لا ينويان أن يتركا أرسنال يدخل في المفاوضات وحده لضم يوفيتش، وسيحاولان الحصول على خدمات اللاعب لأنفسهم.

جدير بالذكر أن نجم الدوري الألماني السابق كان قد انضم لصفوف ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 60 مليون جنيه استرليني.