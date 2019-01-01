بلايلي: ننتظر دعم الجمهور المصري ضد نيجيريا

الجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري ثقته في دعم الجمهور المصري ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال بلايلي لأون سبورت:"نحن الجزائر لدينا مباراة قوية ونتمنى الوصول للنهائي وتحقيق اللقب، المنتخب النيجيري لديه مجموعة قوية ونتمنى الفوز عليهم".

وأضاف:"لسنا تحت الضغط، لقد جئنا لمصر كي نفوز بالبطولة. ننتظر من الجمهور المصري أن يعاوننا وأن يعطيهم الله الصحة".

في الإطار ذاته قال عيسى مندي مدافع الخضر:"قدمنا كل شيء للوصول لهذا الدور، نعرف نيجيريا جيداً، هم كذلك أجروا بعض التعديلات على التشكيل الأساسي".

وأضاف:"سنضع الماضي جانباً ونركز في المباراة، نحن سعداء بتواجد الجمهور الجزائري الذي يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا".

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيلاقي الفائز من السنغال وتونس في نهائي الكان 2019.