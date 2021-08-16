جولة سلام جديدة بين التائبين من السوبر ليج ورابطة الأندية الأوروبية

التسعة التائبون يعودون إلى رابطة الأندية الأوروبية

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية ن عودة الأندية التسعة التي خرجت من الرابطة وقت أزمة بطولة السوبر ليج.

وبعودة الأندية تكون خطوة جديدة في تطورات إعادة لم الشمل بين الأندية والاتحادات والمؤوسات القارية لكن في غياب الثلاثي المتمرد.

من عاد إلى رابطة الأندية؟

عادت الأندية الإنجليزية الستة "أرسنال وتشيلسي وتوتنهام وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد" وميلان وإنتر الإيطاليان وأتليتكو مدريد الإسباني إلى الرابطة.

ويستمر غياب ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي الذي شغل رئيسه أندريا أنييلي رئاسة الرابطة قبيل الانسحاب.

وكانت الأندية قد تركت الرابطة إثر أزمة بطولة السوبر ليج التي أطلقتها الأندية وسط غضب من الاتحادات المحلية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ماذا قالت رابطة الأندية اليوم؟

أعلنت رابطة الأندية في بيان رسمي اليوم عن العودة وقالت: "المجلس التنفيذي للرابطة أخذ في اعتباره اعتراف الأندية بأن ما يسمى ببطولة السوبر ليج لم يكن في صالح مجتمع كرة القدم، بالإضافة إلى تخليهم عن المشروع بشكل كامل"

وواصلت الرابطة بيانها "قرار المجلس يمثل نهاية حلقة مؤسفة ومضطربة في الكرة الأوروبية والآن الهدف هو تعزيز وقوة ووحدة الكرة الأوروبية".

هل انتهت الأزمة؟

لم تنته الأزمة بعد؛ فالثلاثي "ريال مدريد وبرشلونة يوفنتوس" يصرون على موقفهم وقانونية ما فعلوه.

وكانت المحكمة في مدريد قد حكمت لصالح الثلاثي هذا الشهر، وأوقفت أي قرار قد يصدر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضدهم سواء غرامات مالية أو رياضية.

وتنتظر الأطراف المتنازعة قرارًا العام المقبل من محكمة العدل الأوروبية بشأن البطولة.

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